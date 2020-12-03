美国总统特朗普在白宫发表“任内最重要的演讲”

11月3日总统大选投票后，一直主要通过推特发表意见的美国总统特朗普在周三（12月2日）下午4点在白宫发表了一次事先未通知的视频声明。他的开头语是：“这可能是我做过的最重要的演讲。”

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特朗普总统周三的演讲将近50分钟，他说，想向美国公众提供目前的一些最新工作进展信息，以“揭露11月3日这一漫长荒谬选举中发生的巨大选民欺诈和违规行为”。特朗普说，过去我们习惯于选举日的说法，但现在是选举日、选举周和选举月。“在这个荒谬的时期内，发生了很多坏事。”

特朗普总统侃侃而谈，不时以图表来例举一系列这次美国大选发生的前所未有大规模作弊的情况。他提到，美国人本该拥有的最大特权——选举权。但是“我作为总统，没有比捍卫美国法律和宪法的更高职责。这就是为什么我决心保护我们的选举系统，该系统目前正受到蓄意攻击，并且在总统选举之前的几个月就已经开始了。”

美国总统特朗普说，他曾被警告不要过早宣布胜利。“我们一再被告知，将需要数周时间来计算缺席选票并核实结果，才能确定获胜者。”他还提到拜登的竞选反应。“我的对手被告知可以远离选举（活动）。不要竞选（活动）。（他们说）‘我们不需要你，我们已经做到了。选举完成了。’实际上，他们的举止就像他们已经知道结果会怎样的。”“他们把它盖住。”

美国总统特朗普说，选举后发生的这一切都“非常非常奇怪”。“在选举后的数天内，我们目睹了精心安排的努力来假授选举获胜者，即便当时许多州仍在计票中。”

美国总统特朗普讲话最后说：他的朋友曾经祝贺他在总统任期中取得了一系列成功，但所有这一起加在一起，都没有我现在所做的事情重要，这就是要拯救我们的选举制度，拯救我们的国家。“我们将确保计算每一张合法选票，来捍卫投票的诚信；不能计入非法选票。这不仅是要兑现7,400万支持我的美国人的选票，还在于确保美国人能对这次选举充满信心，并且在所有未来的选举中充满信心。”

11月3日美国大选出现投票舞弊丑闻，多个摇摆州不断爆出各种选举舞弊乱象，最近几天宾州、亚利桑那州、密歇根等州进行的公众听证会上，有大量证人公开作证，揭示各种选举欺诈现象。但大多都得不到“主流”媒体的报道。特朗普总统本人现在公开亲自面对美国公众，提出各式各样的舞弊现象，也许更能够获得美国选民的理解。