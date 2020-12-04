埃尔多安称法国应尽快摆脱马克龙 法土紧张关系再升级

近期以来，同为北约盟友的法国和土耳其因地中海东部的地缘政治影响等系列问题关系紧张。土耳其总统埃尔多安也对法国总统马克龙及其实施的内政和外交政策多次出言不逊。本周五，埃尔多安对马克龙的攻击进一步升级。他发言称，马克龙已成为自己国家的祸害，并指，“法国正在经历一个十分危险的时期。我希望法国尽快摆脱马克龙。”埃尔多安的这一最新挑衅性讲话进一步使法土紧张关系升级。

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埃尔多安当天在伊斯坦布尔向媒体称，“法国正在经历一个十分危险的时期。我希望法国尽快摆脱马克龙。”他还评估了法国参议院日前通过决议，承认卡拉巴赫地区的决定。埃尔多安说， “首先，明斯克小组是一个斡旋机构。法国走这条没有约束性的道路令人质疑。法国的斡旋者身份已经消失。”此前，法国参议院11月25日以305票赞同，1票反对的压倒性表决结果，通过了一项无约束力的决议，呼吁法国政府给予卡拉巴赫地区外交承认，作为建立持久和平的谈判手段。法国参议员们还提出，就纳卡冲突是否犯下战争罪行，展开国际调查，为当地平民老百姓提供人道援助。事后，得到土耳其支持的阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev ）12月1日在面向全体国民的讲话中对法国进行抨击。他批评了法国参议院作出的这一决议，并称，“当初之所以会爆发卡拉巴赫战争，是因为亚美尼亚想在历史上就归属阿塞拜疆的土地上建立第二个亚美尼亚人的国家，这不符合任何逻辑或正义”。

作为此次亚美尼亚和阿塞拜疆为卡拉巴赫地区暴发冲突后，阿方的主要支持者，埃尔多安周五进一步扬言称，“法国正在经历一个十分危险的时期。我希望法国尽快摆脱马克龙。否则法国就无法摆脱黄背心，继黄背心之后又会有红背心继续增添麻烦。”针对近日由俄罗斯介入平息的阿亚两国冲突，埃尔多安续称，“阿塞拜疆同胞们自行解决自己的问题，并达到了目前所处的阶段。我们祝福他们。如果真主允许，我将在周二和夫人一起参加那里的仪式。”他还称，“你们知道我尊贵的兄弟阿利耶夫给法国人提出了一个建议。如果特别喜欢亚美尼亚人，那就将马赛划分给亚美尼亚人。我也提同样的建议，如果特别喜欢，那就将马赛划分给亚美尼亚人。”此前，马克龙在今年9月针对土耳其与其欧盟邻国希腊等国就东地中海争议海域所发生的对峙曾发言指，“土耳其人民是一个伟大的民族，他们值得得到别的东西”。马克龙当时的这一发言显然是对埃尔多安政府的行动及其后果的暗示。

9月底，亚美尼亚和阿塞拜疆在卡拉巴赫地区爆发冲突。相较于明确支持阿方的土耳其，法国敦促双方“重回谈判桌”，并强烈谴责“土耳其派叙利亚雇佣兵，帮助阿方作战”的行为。而在东地中海地区的纷争方面，法、土同样站在对立面。8月，土耳其派遣一艘勘探船前往东地中海争议水域，进行天然气勘探活动，引发希腊方面强烈反对。紧张局势下，法国向该地区部署了两架“阵风”战斗机和护卫舰，并向希腊方面表达了坚定支持，称法国军方将监察地区局势。在与土耳其利益联系颇为紧密的利比亚，法、土也曾于6月互指对方干涉利比亚局势。马克龙指出，土耳其正扩大其在利比亚的军事存在；土方则表示，“法国支持非法机构，在利比亚玩危险游戏。”

10月16日，巴黎近郊一所中学的历史教师塞缪尔•帕蒂（Samuel Paty) 在学校外被人斩首致死。而帕蒂生前，曾向学生传授关于世俗主义和《查理周刊》相关宗教题材出版物的争议性内容。法国随后开展了一系列反恐和打击极端主义措施。马克龙也再度强调，将捍卫法国的世俗主义价值观，“我们将继续争取自由”。马克龙的此言随后被埃尔多安指控为，其对伊斯兰教展现敌意。10月24日，他更是直呼马克龙“需要精神治疗”，此后还发出呼吁称，“永远不要购买法国商标的商品！”法国总统府随后反击指，批评埃尔多安的言论“令人无法接受”，并宣布召回法国驻土耳其大使。当月28日，《查理周刊》发布了针对埃尔多安的讽刺漫画，土耳其外交部随后召见法国驻土耳其大使馆临时代办，两国关系进一步紧张化。针对埃尔多安就马克龙的这一最新挑衅性发言，法国外交部尚未作出回应。分析人士指出，埃尔多安近期不断向法国发动言论攻击，除了显示出两国在多个地区存在的地缘政治影响力冲突外，对于安卡拉来说也是转移国内经济、社会和政治冲突注意力的政治选择之一。