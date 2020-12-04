埃爾多安稱法國應儘快擺脫馬克龍 法土緊張關係再升級

近期以來，同為北約盟友的法國和土耳其因地中海東部的地緣政治影響等系列問題關係緊張。土耳其總統埃爾多安也對法國總統馬克龍及其實施的內政和外交政策多次出言不遜。本周五，埃爾多安對馬克龍的攻擊進一步升級。他發言稱，馬克龍已成為自己國家的禍害，並指，“法國正在經歷一個十分危險的時期。我希望法國儘快擺脫馬克龍。”埃爾多安的這一最新挑釁性講話進一步使法土緊張關係升級。

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埃爾多安當天在伊斯坦布爾向媒體稱，“法國正在經歷一個十分危險的時期。我希望法國儘快擺脫馬克龍。”他還評估了法國參議院日前通過決議，承認卡拉巴赫地區的決定。埃爾多安說， “首先，明斯克小組是一個斡旋機構。法國走這條沒有約束性的道路令人質疑。法國的斡旋者身份已經消失。”此前，法國參議院11月25日以305票贊同，1票反對的壓倒性表決結果，通過了一項無約束力的決議，呼籲法國政府給予卡拉巴赫地區外交承認，作為建立持久和平的談判手段。法國參議員們還提出，就納卡衝突是否犯下戰爭罪行，展開國際調查，為當地平民老百姓提供人道援助。事後，得到土耳其支持的阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev ）12月1日在面向全體國民的講話中對法國進行抨擊。他批評了法國參議院作出的這一決議，並稱，“當初之所以會爆發卡拉巴赫戰爭，是因為亞美尼亞想在歷史上就歸屬阿塞拜疆的土地上建立第二個亞美尼亞人的國家，這不符合任何邏輯或正義”。

作為此次亞美尼亞和阿塞拜疆為卡拉巴赫地區暴發衝突後，阿方的主要支持者，埃爾多安周五進一步揚言稱，“法國正在經歷一個十分危險的時期。我希望法國儘快擺脫馬克龍。否則法國就無法擺脫黃背心，繼黃背心之後又會有紅背心繼續增添麻煩。”針對近日由俄羅斯介入平息的阿亞兩國衝突，埃爾多安續稱，“阿塞拜疆同胞們自行解決自己的問題，並達到了目前所處的階段。我們祝福他們。如果真主允許，我將在周二和夫人一起參加那裡的儀式。”他還稱，“你們知道我尊貴的兄弟阿利耶夫給法國人提出了一個建議。如果特別喜歡亞美尼亞人，那就將馬賽畫分給亞美尼亞人。我也提同樣的建議，如果特別喜歡，那就將馬賽畫分給亞美尼亞人。”此前，馬克龍在今年9月針對土耳其與其歐盟鄰國希臘等國就東地中海爭議海域所發生的對峙曾發言指，“土耳其人民是一個偉大的民族，他們值得得到別的東西”。馬克龍當時的這一發言顯然是對埃爾多安政府的行動及其後果的暗示。

9月底，亞美尼亞和阿塞拜疆在卡拉巴赫地區爆發衝突。相較於明確支持阿方的土耳其，法國敦促雙方“重回談判桌”，並強烈譴責“土耳其派敘利亞僱傭兵，幫助阿方作戰”的行為。而在東地中海地區的紛爭方面，法、土同樣站在對立面。8月，土耳其派遣一艘勘探船前往東地中海爭議水域，進行天然氣勘探活動，引發希臘方面強烈反對。緊張局勢下，法國向該地區部署了兩架“陣風”戰鬥機和護衛艦，並向希臘方面表達了堅定支持，稱法國軍方將監察地區局勢。在與土耳其利益聯繫頗為緊密的利比亞，法、土也曾於6月互指對方干涉利比亞局勢。馬克龍指出，土耳其正擴大其在利比亞的軍事存在；土方則表示，“法國支持非法機構，在利比亞玩危險遊戲。”

10月16日，巴黎近郊一所中學的歷史教師塞繆爾•帕蒂（Samuel Paty) 在學校外被人斬首致死。而帕蒂生前，曾向學生傳授關於世俗主義和《查理周刊》相關宗教題材出版物的爭議性內容。法國隨後開展了一系列反恐和打擊極端主義措施。馬克龍也再度強調，將捍衛法國的世俗主義價值觀，“我們將繼續爭取自由”。馬克龍的此言隨後被埃爾多安指控為，其對伊斯蘭教展現敵意。10月24日，他更是直呼馬克龍“需要精神治療”，此後還發出呼籲稱，“永遠不要購買法國商標的商品！”法國總統府隨後反擊指，批評埃爾多安的言論“令人無法接受”，並宣布召回法國駐土耳其大使。當月28日，《查理周刊》發布了針對埃爾多安的諷刺漫畫，土耳其外交部隨後召見法國駐土耳其大使館臨時代辦，兩國關係進一步緊張化。針對埃爾多安就馬克龍的這一最新挑釁性發言，法國外交部尚未作出回應。分析人士指出，埃爾多安近期不斷向法國發動言論攻擊，除了顯示出兩國在多個地區存在的地緣政治影響力衝突外，對於安卡拉來說也是轉移國內經濟、社會和政治衝突注意力的政治選擇之一。