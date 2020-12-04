欧盟、加拿大谴责中方官员传播涉澳军队伪造照片

欧盟和加拿大外交部门发言人近日相继就中国外交部发言人赵立坚通过推特，传播涉及澳大利亚军队被指在阿富汗罪行的伪造图片事件表示谴责，并指对相关事件感到震惊。

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赵立坚11月30日于推特上传了一张印有一名澳大利亚士兵把刀架在一名阿富汗儿童的脖子上的图片，图片背景是澳大利亚和阿富汗国旗。在这张图片里，一名士兵把带血的刀抵在一个戴着兜帽的孩子的脖子上，孩子抱着一只羊羔。图片最早是在11月23日由一名用户发在中国社交媒体平台微博上，标题是“和平部队”，还配上一个怀疑的表情符，图片受到了上万点赞。

赵立坚在转发这个图片的推文中写道，中国政府对“澳大利亚士兵杀害阿富汗平民和囚犯感到震惊。我们强烈谴责这种行为，并要求追究他们的责任”。随后，澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)谴责赵立坚此举，并称其将捏造的图片发到推特上是“令人厌恶的诋毁”。莫里森对记者说，“中国和澳大利亚之间无疑存在着紧张关系。但这不是处理紧张关系的方式，”他续指，澳方已要求中国道歉。“中国政府应该为这个帖子感到羞耻，”他说。“这让他们在世界眼中的形象受损。”

对此，加拿大外长商鹏飞（ Francois-Philippe Champagne）的发言人库里（Syrine Khoury）向媒体表示，“看到中国政府官员发布的捏造的图片，我们感到很震惊”。她说，“传播这种煽动性材料和虚假信息的行为不符合适当外交行为的标准。”此外，欧盟外交事务及安全政策发言人马斯拉里（Nabila Massrali）亦称，欧盟对近期中澳关系恶化表示遗憾。她说，“我们认为，通过中国外交部下属的社交媒体账户故意传播一张捏造的图片是不负责任的，不敏感的，也没有任何建设性，特别是考虑到有关问题。”她续指，“这种行为和利用信息工具传播捏造的图像或信息是不能成立的。”

马斯拉利说，欧盟星期二在与中方的政治对话中提出了这个问题。当天，中国外交部副部长郑泽光同欧盟对外行动署副秘书长莫拉通过视频方式举行了第十四轮中欧外交政策磋商。此前，英国、美国、德国、法国和新西兰的官员都对赵立坚所传播的P图照片加以谴责。马斯拉利说，“更广泛地说，我们正密切关注事态发展，并对近期中澳关系的恶化感到遗憾。”她说，“我们希望中国和澳大利亚能够重新进行对话，避免升级和单方面施压。”

据英国《卫报》报导，日本驻澳大利亚大使馆周五也重申，“绝不应将贸易作为施加政治压力的工具”。日方称，如果澳洲继续在世贸组织中对中国的大麦关税提起诉讼，日本将 “适当考虑如何行使我们的第三方权利”。北京方面，中国外交部发言人华春莹对赵立坚发出的图片所引发的争议回应指，“这件事情的事实与是非如此清楚，居然还有人声称是‘伪造照片’并感到‘震惊’。他们的这种言行才令人感到震惊”。