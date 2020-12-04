歐盟、加拿大譴責中方官員傳播涉澳軍隊偽造照片

歐盟和加拿大外交部門發言人近日相繼就中國外交部發言人趙立堅通過推特，傳播涉及澳大利亞軍隊被指在阿富汗罪行的偽造圖片事件表示譴責，並指對相關事件感到震驚。

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趙立堅11月30日於推特上傳了一張印有一名澳大利亞士兵把刀架在一名阿富汗兒童的脖子上的圖片，圖片背景是澳大利亞和阿富汗國旗。在這張圖片里，一名士兵把帶血的刀抵在一個戴着兜帽的孩子的脖子上，孩子抱着一隻羊羔。圖片最早是在11月23日由一名用戶發在中國社交媒體平台微博上，標題是“和平部隊”，還配上一個懷疑的表情符，圖片受到了上萬點贊。

趙立堅在轉發這個圖片的推文中寫道，中國政府對“澳大利亞士兵殺害阿富汗平民和囚犯感到震驚。我們強烈譴責這種行為，並要求追究他們的責任”。隨後，澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)譴責趙立堅此舉，並稱其將捏造的圖片發到推特上是“令人厭惡的詆毀”。莫里森對記者說，“中國和澳大利亞之間無疑存在着緊張關係。但這不是處理緊張關係的方式，”他續指，澳方已要求中國道歉。“中國政府應該為這個帖子感到羞恥，”他說。“這讓他們在世界眼中的形象受損。”

對此，加拿大外長商鵬飛（ Francois-Philippe Champagne）的發言人庫里（Syrine Khoury）向媒體表示，“看到中國政府官員發布的捏造的圖片，我們感到很震驚”。她說，“傳播這種煽動性材料和虛假信息的行為不符合適當外交行為的標準。”此外，歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）亦稱，歐盟對近期中澳關係惡化表示遺憾。她說，“我們認為，通過中國外交部下屬的社交媒體賬戶故意傳播一張捏造的圖片是不負責任的，不敏感的，也沒有任何建設性，特別是考慮到有關問題。”她續指，“這種行為和利用信息工具傳播捏造的圖像或信息是不能成立的。”

馬斯拉利說，歐盟星期二在與中方的政治對話中提出了這個問題。當天，中國外交部副部長鄭澤光同歐盟對外行動署副秘書長莫拉通過視頻方式舉行了第十四輪中歐外交政策磋商。此前，英國、美國、德國、法國和新西蘭的官員都對趙立堅所傳播的P圖照片加以譴責。馬斯拉利說，“更廣泛地說，我們正密切關注事態發展，並對近期中澳關係的惡化感到遺憾。”她說，“我們希望中國和澳大利亞能夠重新進行對話，避免升級和單方面施壓。”

據英國《衛報》報導，日本駐澳大利亞大使館周五也重申，“絕不應將貿易作為施加政治壓力的工具”。日方稱，如果澳洲繼續在世貿組織中對中國的大麥關稅提起訴訟，日本將 “適當考慮如何行使我們的第三方權利”。北京方面，中國外交部發言人華春瑩對趙立堅發出的圖片所引發的爭議回應指，“這件事情的事實與是非如此清楚，居然還有人聲稱是‘偽造照片’並感到‘震驚’。他們的這種言行才令人感到震驚”。