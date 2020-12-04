美情报总监：中国是二战以来对美和全球民主自由最大威胁

美国国家情报总监（DNI）拉特克里夫（John Ratcliffe）12月3日在《华尔街日报》发表评论文章表示，如果可以从他特殊的职位向美国人民传达一件事，“那就是中华人民共和国对今天的美国构成了最大的威胁，也是二战以来对全世界民主和自由的最大威胁。”

广告 继续浏览后续

拉特克里夫的文章题为“中国是国家安全第一威胁”，其副标题是“抵制北京重塑和主导世界的企图是我们这一代人的挑战。” 他掌管的美国国家情报总监办公室直接受到美国总统的指挥、管理与控制。这是根据《2004年情报改革和防恐法案》而设立的，由美国政府辖下16个情报机构组成，机构的宗旨是保护美国国家安全。拉特克里夫自今年5月26日起担任这一要职。

拉特克里夫写道，“作为国家情报总监，我比总统以外的任何一位美国政府成员都更容易获得情报。我负责监督情报机构，我的办公室制作总统每日简报，详细介绍国家面临的威胁。如果我能从这个独特的有利位置向美国人民传达一件事，那就是中华人民共和国对当今美国构成了最大的威胁，也是二战以来对全世界民主和自由的最大威胁。”他称，“情报很清楚：北京打算在经济、军事和技术上主导美国和地球上的其他国家。中国的许多重大公共举措和著名公司只是为中共的活动提供了一层伪装。”

拉特克里夫说，“我把这种经济间谍活动方式称为 ‘抢劫、复制和替换’。中国掠夺美国公司的知识产权，复制技术，然后在全球市场上取代美国公司。”他举例称，“以华锐风电为例。2018年，联邦陪审团认定这家中国风力涡轮机制造商窃取美国超导公司的商业机密的罪名成立，并加以惩处，但损失已经造成。相关窃取导致美国公司的股东价值损失超过10亿美元，并削减了700个工作岗位。今天，华锐风电在全球范围内销售风力发电机，有如其是通过聪明才智和辛勤工作而不是偷窃建立了一个合法的企业一样。”

拉特克里夫还举例指，“美国联邦调查局（FBI）经常逮捕窃取研发机密的中国公民。直到今年早些时候哈佛大学化学系主任被捕，据称中国每月向他支付5万美元，作为吸引顶尖科学家并奖励他们窃取信息的计划的一部分”等。他说，据估计，中国知识产权盗窃给美国造成的损失每年高达5000亿美元，相当于每个美国家庭损失4000至6000美元。

拉特克里夫称，中国窃取了美国的敏感国防技术，“以推动习近平雄心勃勃的计划，使中国成为世界上最重要的军事力量。”他还称，“美国情报显示，中国甚至对中国人民解放军成员进行了人体测试，希望发展生物能力增强的士兵。北京对力量的追求没有道德伦理界限。”他说，中国应是美国未来国家安全的首要关注点。他强调，“华盛顿也应该做好准备，领导人必须跨越党派分歧，理解这一威胁，公开谈论它，并采取行动解决它。”

拉特克里夫在文中也警告即将上任的拜登政府不要“将情报政治化”，他还敦促他们“诚实地”并“承认”中国是美国“面临的最大国家安全威胁”。他写道，“（我们）这一代人将根据对中国以自己的形象重塑世界并取代美国成为主导性超级大国的努力的反应来接受评判。情报很清楚，我们的反应也必须如此"。他称，“北京正在为与美国的开放式对抗期做准备，华盛顿也应该做好准备。领导人必须跨越党派分歧，了解威胁，公开谈论威胁，并采取行动应对威胁。”

拉特克里夫另在接受福克斯新闻独家采访时说，“那些把其他事情等同起来的人，或者说，哦，你知道，俄罗斯是个更大的威胁，他们在把情报政治化。”他表示，“我现在希望选举已经结束，现在人们已经投票，如果拜登政府上任，他们不要政治化情报，诚实看待中国，承认中国是我们面临的唯一最大的国家安全威胁。”他谈到，美国面临来自各个方面的威胁，从军事、经济、供应链问题、外国投资到科技、5G等等，“中国是所有这些领域的唯一国家，也是唯一威胁到美国霸权的国家。”

据悉，拜登过渡团队拒绝对拉特克里夫的警告发表评论。北京方面，中国外交部发言人华春莹星期五在例行记者会上回答相关提问时回应指，“在地缘政治上对美国构成最大威胁的不是别人，恰恰是美国自己。”