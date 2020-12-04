蓬佩奥谴责香港民主人士受迫害 欧盟外长会议7日探讨香港问题

香港壹传媒创办人黎智英被控欺诈罪，及香港前众志秘书长黄之锋等人近日被法院判刑均引起国际社会广泛关注。美国国务卿蓬佩奥12月3日通过推特指，谴责香港政府迫害香港民主人士。此外，欧盟外交事务及安全政策发言人表示，欧盟外长会议将在7日就香港问题进行讨论。

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蓬佩奥表示，“美国对香港政府对黎智英、黄之锋、周庭和林朗彥遭受的政治迫害感到震惊。他们为反抗中共对其基本权利的剥夺而进行的斗争，将作为人类精神的见证而载入史册。”他还在美国国务院发表的声明中写道，“香港政府对香港勇敢的民主人士进行政治迫害，美国对此感到震惊。利用法院压制和平的不同意见，是专制政权的标志，也再次凸显了中共最害怕的是其本国人民的言论自由和思想自由。”

蓬佩奥称，“香港历史上得益于一个自由开放的制度，这个制度颂扬了像黎智英、黄之锋、周庭和林朗彥这样市民的和平主张。香港人应该可以自由行使《基本法》、在联合国注册的《中英联合声明》和《世界人权宣言》所保障的权利。他们反抗中共剥夺其基本权力的斗争，将成为人类精神的历史见证”。他续指，“美国将继续与我们在世界各地的盟友和伙伴合作，捍卫香港人民和所有在中共高压统治下受苦的人的权利和自由。我们与黎智英、黄之锋、周庭、林朗彥、香港人和所有中国人站在一起。”

此外，欧盟外交事务及安全政策发言人马斯拉里（Nabila Massrali）2日通过推特表示，“今天宣判的黄之锋、周庭和林朗彥是香港民主声音空间缩小的另一个迹象。必须确保行使基本自由权力，包括和平集会。欧盟外长将于12月7日讨论香港问题。”

德国外交部发言人阿德巴尔（Maria Adebahr）亦告诉媒体称，相关判决是“去年我们在香港人权和公民权利方面看到的一系列令人担忧的事态发展中的另一个组成部分”。英国驻港领事馆发言人另就港府通过法律手段针对黎智英等人的现象表达深切关注，并称“重要是法律不应用来压制批评者或反对声音，我们正持续监察这些案件。”