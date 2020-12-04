Covid-19: 欧盟倡议就大流行病缔约

联合国大会就Covid-19疫情召开视讯首脑峰会，有140位国家元首ˎ 政府首脑或阁员部长与会。借此机会，欧盟提出了切实的倡议。

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据本台RFI记者Carrie.N周五（2020年12月4日）发自纽约的报道，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）周四在联大Covid-19视讯峰会上指出，全球被大流行病打了个措手不及，这是某种形式的失败，必须反省，吸取教训；还必须加强协调，因为，疫苗领域的成功同时也就是国际互助与动员的成果。

欧洲提出强化国际合作

欧洲理事会主席米歇尔接着以欧盟27个成员国的名义提议，面对未来的大流行病，必须让这种方法持久化，为预备ˎ 准备和管理此类危机构筑集体能力，就大流行病缔结一项国际条约。米歇尔认为，这样的一个文本，将能够最佳地控制风险，监控可能感染人类的动物传染病的出现，并最佳地投资和协调科学研究。

法德支持加强世卫组织

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）是联合国安理会五个常任理事国中唯一直接发言的国家元首。法国总统强调，除了疫苗之外，还必须加强那些最脆弱国家的卫生体系。法国与德国一起支持加强世界卫生组织，这个在卫生领域全球唯一的普世组织，并提出其要提高早期预警。以没有点名方式，提醒有一项国际调查正在进行之中，表明其成员国需要更大的透明。

本次联大视讯首脑峰会在周五的第二天议程中包括三场圆桌会议，就Covid-19疫情检讨联合国机构的反应，还有后疫情时期的疫苗与重建。