继限制中共党员及家属旅签后 蓬佩奥宣布将对压制异见的中国统战人士实施签证限制

继美国国务院于本周三（12月2日）发布的针对中共党员及其家属的旅行签证限制后，此前，中共党员及其家属拥有与普通中国公民一样的有效期可长达10年的赴美旅行签证。国务卿蓬佩奥4日又宣布，将对使用或威胁使用恐吓胁迫手段的中共统战部人士实施签证限制。

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据路透社报道，美国国务卿蓬佩奥周五表示，他已经对使用或威胁使用暴力、公开私人信息或其他胁迫手段恐吓批评者的中国官员和其他人实施了签证限制。

蓬佩奥在书面声明中并没有提到被制裁人员的名字，但他在声明中指责中国共产党统战部胁迫和欺凌“那些反对北京政策的人”。

他说：“统战部经常恐吓学术界、企业、公民社会团体人员和流亡海外华人，包括公开反对新疆,西藏和中国其他地区严重的侵犯人权问题的少数民族和宗教少数团体成员。”

蓬佩奥称，签证限制将适用于那些“从事使用或威胁使用身体暴力、盗窃和发布私人信息、从事间谍活动、破坏活动或恶意干涉国内政治事务、学术自由、个人隐私或商业活动”的人。

他指责北京当局试图“拉拢和胁迫”美国和其他地方的人民来支持其“威权主义言论和政策偏好”，他还说：“我将继续实施这样的签证限制以表明，美国不欢迎那些违反基于规则的国际秩序的人。”并呼吁中国“停止使用胁迫和恐吓手段来压制言论自由”。

值得注意的是，蓬佩奥的这一举措紧接着国务院于本周三发布的针对中共党员及其家属的旅行签证限制。在此之前，中共党员和其他中国公民一样，可以获得最长10年的赴美旅游签证。

纽约时报针对此举评论称，特朗普政府周三发布新规，限制中国共产党党员及其直系亲属赴美旅行，此举无疑将进一步加剧两国之间的紧张关系。

另据美国之音的报道，通常情况下，美国国务院颁布的签证限制不针对具体个人。同时，将受此限制影响的人员规模也尚不清楚。

美国学者、前五角大楼情报分析师丹·盖瑞特(Dan Garrett)先前受访时告诉美国之音，与中共统战部相关联的人员规模远远大于中共的九千万党员。他说：“中共视统战人员为盟友，他们实际上就是中共各项倡议和政策的走卒。”

据美国之音指出，蓬佩奥宣布此次签证限制是援引美国《移民和国籍法》中的212(a)(3)(c)条款。美国《移民和国籍法》中的212(a)是具体规定“不可入境外国人员”理由类别的条款，共有10大类。本次限制属于第3类理由：“国家安全及相关事务”。该类别下属的条款c表示：“如果国务卿有合理理由相信该外国人入境或拟在美国从事的活动可能对美国外交政策产生严重的不利后果，则该外国人不得入境。”