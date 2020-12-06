人走了钱走不了：许智峯和家人在港银行数百万元户口遭冻结

决定流亡海外的前立法会议员许智峯已从丹麦飞抵英国，但未透露家人行踪。（推特截图）

许智峯与家人流亡海外之路曲折，已从丹麦飞抵英国。香港NOW电视新闻报导，许已经从丹麦抵达英国，但未有透露家人的去向。不过许向苹果日报证实，他和妻子以及父母在香港至少5个银行户口，从5日起已全部遭到冻结，数目涉及数百万元港币，是他毕生的积蓄。不过他强调，“我不会因为户口而返香港”。

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在丹麦为许智峯行程作出安排的丹麦社会自由党青年团活跃分子Thomas Rohden发推文形容中共连许智峯家人的户口也被冻结等同“盗窃”，而且毫无法律理据。

据苹果日报报导，这位前民主党立法会议员和家人在港被冻结的户口，至少有5个，涉及数百万元存款，今日开始全被冻结。报导引述消息人士称，许和家人被冻结的户口包括滙丰、恒生和香港的中国银行。

许称已致电银行，对方指已看到他的户口已写有“备注”（Remarks），但职员拒绝透露进一步详情。他说，当他发现网上银行户口未能针对储蓄作出任何运作时，才知道户口被冻结。

滙丰表示，不能评论相关账户的事宜，请传媒向警方查询，“无论在那一个市场营运，我们都必须符合当地的法律法规。有关个案的情况请与警方查询”。中银香港发言人对有关户口事宜查询，没有回覆。金管局发言人表示不评论个别个案，只表示一般而言，如银行客户对其帐户事宜有疑问，应尽快联络相关银行处理。

今次冻结银行户口的要求，是否由警方提出？警方表示，不评论个别个案或报道，但强烈谴责任何罪犯企图逃避法律责任的行为，并会根据案件的实际情况，循不同途径追查在逃疑犯下落，并将其缉拿归案。

NOW电视新闻拍摄到许智峯于英国时间周五傍晚，由丹麦哥本哈根抵达英国伦敦希思路机场，并由一名男士接机。许智峯形容自己心情沉重，“因为要同香港所有我爱的事物切割，知道可能永远都未必有机会回去，所以（心情）很沉重。”他续指，在自由的国家呼吸着自由的空气，“不是光为了自己，而是为香港”。

对于家人去向、用什么旅游证、是否以旅客身份或其他签证入境英国，与及被港府指摘为弃保潜逃，许智峯都未有多作回应，只称不想谈论细节问题，暂时需要多一点休息。

民政事务局局长徐英伟5日早上接受电台访问时指，至今仍未收到许智峯辞任中西区区议员的通知，重申区议会条例列明，民选区议员连续4个月没有出席区议会会议，又没有在限期前得到区议会同意，就会丧失区议员资格。

徐续指，越来越多人关注许智峯议员办事处的开支问题，担心许仍接收公帑但没有服务市民，当局会审视相关情况有否滥用公帑。