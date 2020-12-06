伊朗核问题 议会强硬立场似乎处上风

伊朗总统鲁哈尼与保守派主导的议会之间，有关核发展问题讨论的最新进展，似乎是强硬立场占了上风。

广告 继续浏览后续

伊朗国内就如何应对支持美国重返伊核协议的民主党人拜登胜选后的西方，温和派总统鲁哈尼的态度似乎处于劣势。

据本台RFI记者Siavosh.G星期天（2020年12月6日）发自德黑兰报道，伊朗政府与伊斯兰议会在经过多日的交锋后，聚集了伊朗国内最高政治领袖和军事首脑的国家安全最高委员会采纳了伊斯兰议会的立场。

伊朗伊斯兰议会日前表决通过了一项核问题法案。而由鲁哈尼总统主持的国家安全最高委员会之前曾批评这一法案。持温和立场的鲁哈尼已多次向支持美国重返核协议，取消美国制裁的拜登显示出开放的迹象。但美国当选总统想要提高2015年核协议的条件，限制德黑兰发展弹道计划。这让那些与最高精神领袖关系密切的保守派人士感到无法接受。

伊朗议会提出要求

伊朗伊斯兰议会表决通过的法案要求政府重启浓缩提炼，安装更先进的离心机。这一法案与伊核协议向左。此外，法案还提到，如果西方国家不能在两个月内采取具体措施，让伊朗得以出口石油，得以与全球其它地方的银行间关系正常化，德黑兰届时将缩小与国际原子能机构的合作。