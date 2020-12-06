港警称依国安法追查涉案人 许智峯：汇丰银行帐户突然被解冻

针对流亡海外的香港立法会前议员许智峯控诉他与家人的银行帐户全遭冻结一事，香港警方12月6日以不点名的方式回应称，警方正循涉嫌违反《香港国安法》及洗黑钱方向追查一名涉案人。不过，许智峯最新通过脸书透露指，自己家人在汇丰银行（HSBC）的账户突然被全部解冻，他本人的账户亦获部分解冻。

广告 继续浏览后续

许智峯星期六被发现已抵达英国伦敦，其本人并宣布暂别香港正式流亡。他还透露称，自己和家人最少 5 个银行户口被冻结，包括汇丰、中银及恒生银行，合计逾百万元，但不知道银行，或警方、保安局根据什么法例基础冻结相关账户。他写道“至于我及全家人的银行户口被冻结，明显是政权以经济压迫作政治报复，以连坐法打压我家人以逼害反对的声音。”

同样就这一事件，香港警方6日晚发布推文指，警方正循涉嫌违反《香港国安法》及洗黑钱方向追查一名涉案人。调查发现该人涉嫌挪用早前透过网上众筹取得的资金，并利用亲人户口处理涉案款项，该涉案人同时涉嫌勾结外国势力危害国家安全。警方现正循多角度调查案件，包括通缉有关逃犯，追查涉案资金去向，以及冻结涉案户口。截至目前，被冻结户口涉及港币约85万。

此外，香港警务处处长邓炳强在一档节目中不点名批评许智峯，称有议员向法庭提供虚假消息，借口到外地开会，事实是“走佬”，批评该做法“不负责任、没有良心”。他称，无法管控疑犯潜逃，但一定会严肃跟进事件，调查相关人士是否有进一步犯法行为，例如众筹，当他回港时会被控以新的罪行。

许智峯和家人在汇丰等银行账户遭到冻结的消息得到了国际媒体的广泛报道。就这一事件，许智峯最新通过脸书表示，“我家人之汇丰银行户口突然被全部解冻，我本人户口亦获部分解冻。家人基于对香港汇丰彻底不信任，已经立即将积蓄转帐往安全地方。”

许智峯称，“我认为事件极其严重, 反映国安法下银行竟可随意因政治压力而冻结市民资产，严重冲击香港的银行及金融体系可信性，及违反香港《基本法》下对市民及法人私有财产的保障。”他续指，“我呼吁香港本地及国际金融监管机构就事件作彻底调查，将滥权的执法人员及银行管理人员作严厉惩处。”