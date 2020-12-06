特朗普大选后首场集会 赴佐治亚州助选参议员关键选举

美国总统特朗普周六抵达佐治亚州，与该州两位共和党参议员一同竞选拉票，希望两位参议员能在1月份的决选中胜出，确保共和党在参议院的多数地位。这也是特朗普总统大选后的第一场集会，他在会上也再度声称自己的总统大选胜利被人“偷走”，并表示他最后还是会胜选。

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佐治亚州1月5日将举行两个特别选举，对参议院共和民主两党力量对比至关重要，也就是说决选将决定哪一党把持联邦参议院。民主党需要两席皆胜才能赢得多数；而共和党只要赢得其中一席，就能保住参议院多数党地位，未来得以阻挠拜登的政策。而如果共和党在本次决选中失利，参议院的两党席位将各占50席，民主党副总统当选人哈里斯（Kamala Harris）就会投下打破平衡的一票。

特朗普在集会上说：佐治亚州选民将决定哪一党能负责每个委员会、拟定每份法案、掌控每分纳税人的钱。他说：“很简单，你们将决定你们的孩子将在社会主义国家中成长，或在自由国家中成长。”

特朗普替两位共和党籍候选人拉票时，也很快就把焦点转移至他一再指控的总统大选舞弊，并说，“我们会赢得这场选举”，他还说，拜登胜选一事是“被操弄”、“被安排好的”。

计票结果显示，美国前副总统拜登以不到1万2000票的差距赢得了佐治亚州的总统选举。是继1992年克林顿以来第一位在这个共和党铁票仓赢得胜利的民主党籍总统候选人。特朗普竞选团队表示，已经在星期五在佐治亚州提出法律诉讼，让佐治亚州的总统选举结果无效。

分析认为拜登在佐治亚州以微弱优势赢得选举，意味着特朗普能够得到的任何更多的支持可能会提高共和党籍两位参议员的胜选机会。可也有部分共和党人担心特朗普总统在佐治亚州的出现可能会影响1月份决选的投票率。

部分共和党人担心，特朗普持续声称选举舞弊，会在接下来的选举中拉低共和党选民投票率，因此特朗普站台露面也可以算是一种赌注。

特朗普表明自己不打算承认选输拜登，也不会因为舞弊指控遭法庭打回票而放弃挑战。

美国选举人团预计12月14日开会，正式宣布美国总统大选结果。