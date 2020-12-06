特朗普大選後首場集會 赴佐治亞州助選參議員關鍵選舉

美國總統特朗普周六抵達佐治亞州，與該州兩位共和黨參議員一同競選拉票，希望兩位參議員能在1月份的決選中勝出，確保共和黨在參議院的多數地位。這也是特朗普總統大選後的第一場集會，他在會上也再度聲稱自己的總統大選勝利被人“偷走”，並表示他最後還是會勝選。

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佐治亞州1月5日將舉行兩個特別選舉，對參議院共和民主兩黨力量對比至關重要，也就是說決選將決定哪一黨把持聯邦參議院。民主黨需要兩席皆勝才能贏得多數；而共和黨只要贏得其中一席，就能保住參議院多數黨地位，未來得以阻撓拜登的政策。而如果共和黨在本次決選中失利，參議院的兩黨席位將各佔50席，民主黨副總統當選人哈里斯（Kamala Harris）就會投下打破平衡的一票。

特朗普在集會上說：佐治亞州選民將決定哪一黨能負責每個委員會、擬定每份法案、掌控每分納稅人的錢。他說：“很簡單，你們將決定你們的孩子將在社會主義國家中成長，或在自由國家中成長。”

特朗普替兩位共和黨籍候選人拉票時，也很快就把焦點轉移至他一再指控的總統大選舞弊，並說，“我們會贏得這場選舉”，他還說，拜登勝選一事是“被操弄”、“被安排好的”。

計票結果顯示，美國前副總統拜登以不到1萬2000票的差距贏得了佐治亞州的總統選舉。是繼1992年克林頓以來第一位在這個共和黨鐵票倉贏得勝利的民主黨籍總統候選人。特朗普競選團隊表示，已經在星期五在佐治亞州提出法律訴訟，讓佐治亞州的總統選舉結果無效。

分析認為拜登在佐治亞州以微弱優勢贏得選舉，意味着特朗普能夠得到的任何更多的支持可能會提高共和黨籍兩位參議員的勝選機會。可也有部分共和黨人擔心特朗普總統在佐治亞州的出現可能會影響1月份決選的投票率。

部分共和黨人擔心，特朗普持續聲稱選舉舞弊，會在接下來的選舉中拉低共和黨選民投票率，因此特朗普站台露面也可以算是一種賭注。

特朗普表明自己不打算承認選輸拜登，也不會因為舞弊指控遭法庭打回票而放棄挑戰。

美國選舉人團預計12月14日開會，正式宣布美國總統大選結果。