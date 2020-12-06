美参院情报委员会两党领袖指“中国为最大威胁”

美国国会参议院情报委员会两党领袖12月4日发表联合声明警告称，“中国共产党不会放弃追求主导世界的野心，中国对美国构成了最大威胁”。声明肯定了美国国家情报总监拉特克里夫（John Ratcliffe）日前撰文称，“中国是自第二次世界大战以来对美国和世界民主自由的最大威胁”的论点。

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参议院情报委员会代理主席，共和党人鲁比奥（Marco Rubio）和民主党人副主席沃纳（Mark Warner）星期五以发表联合声明的方式，对拉特克里夫3日在《华尔街日报》发表的评论文章予以支持。今年5月就任美国情报总监的拉特克里夫在文章中，针对中国所构成的威胁提出警告。他表示，“北京打算在经济、军事和技术上主导美国和世界其他国家”。他续指，中国的经济间谍手段是“抢劫、复制和替代”，中方窃取美国公司的知识产权，复制技术，然后在全球市场上替代美国公司。

针对拉特克里夫发表的这篇标题为“中国是国家安全第一威胁”，副标题是“抵制北京重塑和主导世界的企图是我们这一代人的挑战”的文章，该委员会两党领袖表示，“我们同意情报总监拉特克里夫的观点，即中国对美国构成最大的国家安全威胁。我们的情报清楚显示：中国共产党将不惜一切代价发挥其影响力取得全球主导地位。”鲁比奥和沃纳续指，“北京对美国社会的渗透是蓄意且阴险的，他们利用一切可用的影响力工具，以牺牲美国的利益为代价，加速自身的崛起。”

鲁比奥和沃纳写道，“我们的民主价值观受到中国企图取代美国领导力和按照他们的形象重塑国际社会的威胁。中共的专制领导人试图威胁我们的言论自由、政治、技术、经济、军事，甚至威胁我们对抗新冠疫情大流行的努力。”他们称，“不幸的是，美国与中国的挑战并不是唯一的，因为北京试图渗透和颠覆世界其他国家，包括我们的盟友。”

鲁比奥和沃纳指，“现在是我们的分水岭时刻，我们必须坚持自己的立场。美国决不能也不可能接受北京寻求行使主导权，同时无视国际法律规范，为推进其目标而犯下令人发指的侵犯人权行为。”他们表示，“我们在重新平衡美中关系和为美国未来政策奠定明确的标志方面取得了相当大的进展，在中共企图破坏我们的经济和国家安全时，我们不会袖手旁观。”

鲁比奥和沃纳结尾写道，“向北京和世界传递的信息是，中国的行为不会被容忍，将与我们的盟友和合作伙伴密切合作，以民主价值观来竞争。”据悉，参议院军事委员会成员、共和党籍参议员斯科特（Rick Scott）当天也在推特上转发了拉特克里夫的撰文。他写道，“我已经说了一段时间了：共产主义中国是我们的敌人。”他说，“我们不能低估中国对美国和世界其他相信自由和民主的人所构成的威胁。”

此外，众议院外交事务委员会首席共和党议员麦考尔（Michael McCaul）也在推特上回应特克里夫的文章。他写道，“中国共产党是世代威胁，应对他们恶意的所作所为不能是众多优先事项的其中之一，而必须是自由世界的组织原则。”