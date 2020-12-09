拜登据报或提名民主党新星，布蒂吉格出任驻华大使

美国Axios新闻网引述知情人士的话报导指，美国当选总统拜登正在考虑提名皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）出任美国驻华大使。

广告 继续浏览后续

现年38岁的布蒂格曾为印第安纳州南本德市市长，他此前宣布参加美国民主党内的总统候选人竞选，后于今年三月退出争夺。据悉，有关美国退伍军人事务部领导人选的初步对话尚未敲定，而在交通及商业等国内职位候选人方面，皮特·布蒂吉格也在被考虑之列。但消息人士告诉Axios，布蒂吉格已经向拜登过渡团队表示，他对外交政策或国家安全领域最感兴趣。

拜登曾在谈到布蒂吉格时称，“我想我以前从未这样做过，但他让我想起了我的儿子博。我知道这对大多数人来说可能意义不大，但对我来说，这是我能给任何男人或女人的最高褒奖。”今年38岁的布蒂吉格在民主党初选的初期表现突出，包括在艾奥瓦州赢得大多数党员代表的支持，为激发选民对民主党的支持扮演过重要角色。

当初选范围扩展到全国、拜登开始领先其他竞争者但还没有胜券在握的时候，布蒂吉格宣布退选并宣布支持拜登。消息人士们说，布蒂吉格本人对外交和国家安全方面的职位更有兴趣，包括出任美国驻联合国大使一职。由于拜登已经宣布了领导外交、国防、情报机构的一些重要人选以及驻联合国大使人选，消息人士们认为，拜登正考虑让布蒂吉格出任美国驻华大使或其他重要大使职务。

布蒂吉格高中毕业考入哈佛大学，2004年获历史、文学学士学位，2007年以罗德奖学金获得者身份又获牛津大学哲学、政治和经济学士学位。在大学期间，他协助不少政治人物竞选，包括美国前国务卿克里。2007年，布蒂吉格进入麦肯锡咨询公司，担任咨询师。2011年，29岁的布蒂吉格以74%的选票被选为南本德市长。此外，他从2009年至2017年兼任美国海军后备队情报军官，并在2014年停薪离职，到阿富汗服役7个月。布提吉格亦是印第安纳州第一位公开的同性恋民选行政长官。