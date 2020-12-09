经美媒报道，特朗普转发 人大教授翟东升成跨境网红

中国人民大学教授翟东升日前在公开演讲中用吹嘘的语气讲述，中国当局在过去几十年中利用“美国权势核心圈内的老朋友”来影响美国政治和对华政策。在视频火遍中国社交媒体的几个小时后，被迅速全网下架。与此同时，翟东升的相关发言得到了大洋彼岸福克斯新闻等美国媒体的报导，相关报导内容随后也得到了美国总统特朗普本人在推特上转发。

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据悉，翟东升的此次演讲发表于今年11月28日。他演讲的主题是“中国金融开放会引来华尔街之狼吗？”，其内容主旨是呼吁中国进一步开放金融市场、加速人民币国际化。他提出，金融开放反而有助于中国在美元体系之外建立起自己的市场规则，争取更多的金融主导权，从而让“全球的金融玩家过来，在这个市场把它转化成投资”；是一个和美国“脱钩再挂钩”的过程。然而，翟东升在演讲中真正引发注意的是其对过去数十年来，中方高层与美国政商精英建制派的互动和分析。

翟东升在演讲中自认自己的发言具有爆点，其发言的内容包括，“因为我们知道，前边特朗普政府跟我们打贸易战，那么我们为什么搞不定特朗普政府？为什么以前，1992年到2016年之间，中美之间各种问题都能搞得定？大家发现没有，什么的危机，不管是银河号事件，还是炸大使馆，还是撞了飞机，所以事情全部都是床头吵架床尾和，两个月之内搞定。什么原因？这儿我抛出一个，可能又是要爆论了，就是因为咱们上边有人。我们在美国的权势核心圈，我们有我们的老朋友。”

翟东升的争议性发言不光涉及中美关系，亦举例说明，还涉及美国内政，并称“我前面讲过，华尔街在1970年代开始，对美国它的内政外交有非常强的影响力，所以我们有路径依赖，但问题是08年之后华尔街的地位下降了，更重要的是16年之后华尔街搞不定特朗普。为什么？很尴尬。特朗普以前对华尔街有过一次软性违约，所以双方有矛盾，当然这个细节我就不多说了，时间可能已经来不及了。”他说，“那么中美贸易战过程中，他们也试图帮忙，据我所知，美方的朋友跟我讲，试图帮忙，但是力有不逮。”

翟东升称，“但现在我们看到拜登上台了，传统的精英，政治精英，建制派，他们跟华尔街的关系是非常密切的，所以大家看到了吧？拜登的儿子被特朗普说，你在全球有什么基金公司，发现没有？谁帮他建的基金公司啊？明白了？这里面都有买卖。” 翟东升的这番演讲视频经播出后火遍中国社交媒体的几个小时后，被迅速全网下架。但其还是得到了福克斯新闻等美国保守派媒体的关注。福克斯新闻主持人卡尔森(Tucker Carlson)及团队还专门以翟东升的演讲作了一则时常近7分半的节目。卡尔森点评说，“我们美国的精英阶级此前在为中国工作。”

对美国传统政治精英的权钱腐败指控及受外国影响力的干预等问题，也一直是特朗普选举的主要抨击话题之一。特朗普则于12月8日转发了福克斯新闻的这则报导。特朗普的这条推文现已得到了超过430万次观看，6万2千次转发，16万次点赞及1万2千多条评论。特朗普的推特粉丝则超过8860万。公开资料显示，翟东升是现任中国人民大学国际关系学院副院长、国际货币所特聘研究员、世界经济专业与国际政治经济学博士生导师、中国对外战略研究中心副主任兼秘书长等职。