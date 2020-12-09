美众议院通过国防授权法案 突出支持台湾、太平洋威慑倡议

美国国会众议院12月8日通过了2021年国防授权法案（NDAA FY21），重申支持台湾，协助台湾维持足够自我防卫能力，并建立“太平洋威慑倡议”，强化美国在印太区域防御能力和结盟。

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美众议院当地时间8日晚以335票赞成、78票反对，通过了2021年共识版国防授权法案。这项法案还须经参议院表决通过，送交白宫由总统特朗普签署后才会正式生效。参议院预计本周稍晚进行表决。多达4500页、总金额7405亿美元的国防授权法又称“2021财年威廉·麦克·索恩伯里国防授权法”，这是为表彰即将退休的众议院军事委员会首席共和党议员及曾任主席的德州共和党众议员麦克·索恩伯里（Mac Thornberry）。

该法案与台湾有关的条款，包括1260表达国会关于《台湾关系法》意见的声明；1260A关于对台军售年度简报；1260B关于美台医疗安全伙伴关系年度报告，以及9724条款关于台湾公民在国际金融组织的公平雇佣规范。另外，法案还提到关于美国与台湾供应链合作的报告，以及1299G条款为前述众议院军委会共和党在声明中关于台湾提到的部分，要求美国国防部对如何防备竞争对手攻占美国防卫伙伴提出进度报告的条文，但条文的文字并没有明指台湾。

关于美台供应链合作的部分，原来众院版本有条文要求美国国防部，就美台为供应链安全成立工作组提交评估报告，但参院版本没有此条文，经协调后两院同意，指示美国国防部长在与其他联邦部门和机构协调后，在法案生效后180天内就美台供应链安全合作向国会提交报告。

除支持台湾外，国防授权法案中也确定建立“太平洋威慑倡议”旗舰新计划，以强化美国在印太区域防御态势、能力和结盟，并提供增加攻击潜舰的资金。法案也制定多项制止中国恶意行为的条款，包括避免中国取得敏感国防智慧财产权、技术和数据；要求公开在美运作的中国军事企业；禁止向香港警察出口管制国防物品、服务以及管制军需品等。

与此同时，特朗普则进一步威胁要否决该法案。他周二发推文称，希望众议院的共和党人投票反对非常薄弱的《国防授权法案》(NDAA)，并指其会否决这项法案。特朗普说，国会必须抛弃一项条款，根据这项条款，将成立一个委员会来重命名纪念南北战争时期南方指挥官的军事设施、纪念碑和设施，以及纳入终止在1996年颁布的《通信规范法》第230条的措辞，该条款授予社交媒体公司对用户其网站上发布的内容享有广泛豁免权。此外，特朗普还补充了他之前没有提出的两项要求，称该法案必须允许在外国减少5G和驻军数量。