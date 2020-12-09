美参联会主席：中国强军欲2035年追上美国，世纪中叶击败美军

美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）12月8日在出席论坛活动时发言指，中国经济强盛后投入大量资源提升军事实力，试图在2035年追上美国，并以本世纪中叶在军事冲突中击败美国为目标。

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米利当天以视频方式参加了《华尔街日报》CEO峰会。他在谈及北京的强军野心时表示，中方正在尝试这样做的道路上。他说，“这无疑是美国当下和未来数年面临的一个重大安全挑战。” 米利称，为了抵御崛起的中国，美国必须发展自己的经济和军事力量。他警告称，“我们不希望大国竞争演变成大国战争。如果真的发生，那将会是场灾难。”

米利称，40年前，中国军力完全比不上美国。他表示，而随著中国经济地发展，北京投入巨资建设远洋海军、研发新式战斗机、强化反介入/区域拒止（A2/AD）能力，并拓展到太空、网路军事层面。他认为，现今中国军力已很可观，照这样下去，有朝一日势必会与美国平起平坐。米利称， 美国军方必须准备好在太空和网络领域中发起进攻和防御行动，特别是针对中国和俄罗斯这样的对手，这两个国家都在发展这些领域的军事能力。

据官方文件显示，中共十九大对国防和军队现代化作出了战略安排，强调要确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。

此外，米利3日在美国海军研究协会（U.S. Naval Institute）一场线上座谈会说，中国迅速提升机器人武器实力，“他们不仅想赶上我们，还想超越、主宰我们，想在本世纪中期就能在武装冲突中击败我们”。另据美国国防部今年9月公布年度中国军力评估报告指出，中国现有200多枚核弹，未来10年预计扩增至少一倍，且接近取得从陆海空发动核武攻击的“核三位一体”能力。

美国国家情报总监拉特克里夫（John Ratcliffe）上周则在向该报撰文中，指控中方为军事现代化窃取美国国防技术，并称“中华人民共和国对当今美国构成了最大的威胁，也是二战以来对全世界民主和自由的最大威胁”。他称，“情报很清楚：北京打算在经济、军事和技术上主导美国和地球上的其他国家。”