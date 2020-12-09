被指与据报中国间谍有过往来 美议员暗指受政治迫害

美国新闻网站Axios12月8日报导指，一名叫“方芳”的中国女子在2011到2015年间，在加州及全美多地的政界交游广阔，并还与至少两名中西部市长发展暧昧关系，被指试图影响美国政治。文章中，另被提到与该女子曾有关往来的民主党众议员埃里克‧斯沃韦尔（Eric Swalwell）随后表示，相关信息的披露与他过去高声批评特朗普总统有关。美国会众议院共和党籍领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）等人则要求斯沃韦尔对相关事件加以解释。

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报告称，这项被指是间谍行动的核心是一名叫做“方芳”的女性，英文名（Christine Fang）。她瞄准加州湾区的地方官员，并在美国全境寻找有潜力进军全国政治舞台的政客。Axios以长达一年的时间制作了这项调查报导，访问了多达22名前任民选官员、政治活动家、前任学生等直接认识方芳的人士。认识方芳的友人表示，她是在2011年于加州州立大学东湾分校注册入学，当时她大约二十几岁快三十岁、或是三十出头。她担任中国学生学者联谊会主席，并曾在2012年收到了中国驻旧金山领馆教育组的荣誉证书。

报导引述美国情报人士以及一些认识方芳本人的友人称，方芳利用政治聚会、公民团体的研讨会、竞选造势活动以及校园活动一些民选官员或一些知名人士接触。据一名美国情报官员以及一名曾为民选官员的政治人物所说，方芳在至少三年内，与至少两名中西部的市长有过性关系或恋爱关系。美国反间谍官员告诉Axios称，当局是在监控另一个目标人物时注意到方芳。他们怀疑那个人是中国国家安全部在中国驻旧金山领馆以外交官身份的驻外特工。他们在调查时发现，方芳和这名人士时常在各种场合见面或谈话，联邦调查局才接着对她展开监控。

报导提及，其中一个方芳接触的著名政治人物是现任来自加州的联邦众议员斯沃韦尔。报导称，方芳在2014年参与了斯沃韦尔连任竞选的募款活动。她也曾经协助安排至少一名实习生进入斯沃韦尔的办公室工作。对此，斯沃韦尔的办公室提供给Axios的声明称，该议员曾经在8年甚至更久以前提供给联邦调查局关于此人的资料，而议员本身已经有将近六年没有再看过这人。事实上，情报机构在对方芳的活动起疑，并于2015年左右警告斯沃韦尔等人，并向他们提高了“预防性简报”。报告称，方芳在2015年中无预警的离开了美国。Axios试图透过电子邮件和脸书联络她都没有得到回复。

相关报导随后得到了共和党籍参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）等人的转发和质疑。众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）则要求斯沃韦尔和民主党领袖佩洛西（Nancy Pelosi）对相关事件加以解释。面对报导和共和党人的质疑，斯沃韦尔最新向另一著名的政治新闻网站Politico回应称，相关新的外泄是为了对他进行政治伤害，这则因为他过去是特朗普总统的高声批评者之一。现年40岁的斯沃韦尔是众议院情报委员会和司法委员会的成员，并曾于2019年4月宣布参加民主党总统候选人初选，并于同年7月宣布退选。

斯沃韦尔告诉Politico称，他是在2019年7月首次意识到Axios对方芳事件的调查活动。抨击特朗普是斯沃韦尔在短暂尝试争取民主党总统候选人时期的主要卖点，他在随后的一年中继续大声呼吁要罢免总统。“我一直是总统的批评者。我曾公开反对过他。我是致力于弹劾他的两个委员会的成员，”斯沃韦尔周二接受采访时说。“（事件发生的）时机感觉应该得到查看。”

斯沃韦尔补充说，“不过看起来这个人--正如报道中所说的那样--无论他们想做什么，都没有成功。但如果情报官员试图将某人的合作武器化，他们基本上是在寻求做这个人无法做到的事情，也就是试图诋毁某人。”斯沃韦尔并拒绝讨论他与方芳的关系。不过，他表示，这场争议不会让他失去众议院情报委员会的席位。“正如报道中提到的那样，这要追溯到十年前初期，这是国会领导层都知道的事情，”斯沃韦尔说。