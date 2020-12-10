中国宣布对美反制措施: 对等制裁，限制美方人员到访港澳

中国外交部发言人华春莹12月10日宣布，针对美国就香港问题制裁14名全国人大副委员长一事，中方决定对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人士及其直系亲属，实施对等制裁。

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当天的记者会上，有记者问：12月8日，美方以涉港问题为由宣布对14位中国全国人大常委会副委员长实施制裁，中方表示将采取反制。请问具体有哪些反制措施？华春莹回答指，鉴于美方利用涉港问题严重干涉中国内政、损害中方核心利益，中方决定对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁。

华春莹称，同时，中方决定取消美方持外交护照人员临时访问香港、澳门免签待遇。她说，中方再次敦促美方立即停止插手香港事务，停止干涉中国内政，不要在危险和错误的道路上越走越远。此前，美国国务院在7日上午发表声明，宣布对中国全国人大常委会的14名副委员长进行制裁，追究他们早前在人大常委会决议剥夺香港立法会4位民主派议员的资格所起的作用。

由美国国务卿蓬佩奥发布的声明说，这些被制裁者及其家人将不得前来美国，他们受美国司法管辖或由美国人拥有或控制的资产将被阻拦，美国人将被禁止与他们有任何交易。