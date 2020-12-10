中國宣布對美反制措施: 對等制裁，限制美方人員到訪港澳

中國外交部發言人華春瑩12月10日宣布，針對美國就香港問題制裁14名全國人大副委員長一事，中方決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人士及其直系親屬，實施對等制裁。

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當天的記者會上，有記者問：12月8日，美方以涉港問題為由宣布對14位中國全國人大常委會副委員長實施制裁，中方表示將採取反制。請問具體有哪些反制措施？華春瑩回答指，鑒於美方利用涉港問題嚴重干涉中國內政、損害中方核心利益，中方決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁。

華春瑩稱，同時，中方決定取消美方持外交護照人員臨時訪問香港、澳門免簽待遇。她說，中方再次敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在危險和錯誤的道路上越走越遠。此前，美國國務院7日上午發表聲明，宣布對中國全國人大常委會的14名副委員長進行制裁，追究他們早前在人大常委會決議剝奪香港立法會4位民主派議員的資格所起的作用。

由美國國務卿蓬佩奧發布的聲明說，這些被制裁者及其家人將不得前來美國，他們受美國司法管轄或由美國人擁有或控制的資產將被阻攔，美國人將被禁止與他們有任何交易。