加拿大要求中方澄清华春莹指康明凯、斯帕弗受审发言

自渥太华方面信息，加拿大政府12月10日已要求中国政府就中国外交部发言人华春莹当天在中方的记者会上表示，被中方扣押的两名加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）被起诉和受审的发言。

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星期四的记者会上，美国专题新闻社记者提问称，“今天是康明凯、迈克尔在中国被逮捕两周年的日子。有报道称，美国检察官正在寻求达成一项协议，解除对孟晚舟的犯罪指控使她能回到中国。如果这发生了，康明凯、迈克尔两人是否将返回加拿大？”

华春莹回答指，“你很关心这两个加拿大公民什么时候能够回国。我们也非常关心孟晚舟女士什么时候能够平安回到祖国。这两个案子的性质是不一样的。”她说，“我们之前已经说过了，孟晚舟女士事件是纯粹的、彻头彻尾的政治事件，而这两位加拿大公民是由于涉嫌危害中国国家安全犯罪，中方主管部门对其进行逮捕、起诉和审理，纯属依法办案。在这个过程中，这两名公民的合法权利得到了保障。”

加媒《环球邮报》随后援引在京的加拿大外交官的话报导指，渥太华方面没有证据表明，目前已被拘留两年的两名加拿大人的案件已经开始审理。据此前公开的信息显示，今年6月19日，中国检方分别对康明凯和斯帕弗提起了公诉。报导称，华春莹最新的这番话回应了她在本月1日发表的评论。她在当时说，“这起加拿大公民的案件同孟晚舟事件性质完全不同。有关加公民涉嫌危害中国国家安全犯罪，中方主管部门对其进行逮捕、起诉和审理，纯属依法办事。”