拜登据报将提名华裔女律师出任美国贸易代表

综合消息显示，美国当选总统拜登据报即将提名华裔女律师戴琦(Katherine Tai)出任新任美国贸易代表。如果这项提名得到国会参议院的核准，她将成为美国历史上首位由少数族裔女性担任的贸易代表。

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多家美国媒体12月9日引述消息人士的话指，拜登将提名熟悉美国对华贸易政策的国会众议院筹款委员会首席贸易法律顾问戴琦，出任下一任美国贸易代表，显示预计明年1月上任的拜登政府要求中国履行贸易协议和规则的决心。拜登团队此前曾多次表示，会努力团结盟友和伙伴的力量共同应对与中国的贸易纠纷等问题。日前，拜登过度团队亦表示，其在上任后不会立即取消特朗普政府近年来对中国采取的关税措施。

据报，父母来自台湾的戴琦毕业于耶鲁大学和哈佛法学院，能说流利的中文，并曾于广州的中山大学教过两年英语课程。她在2007年到美国贸易代表办公室做贸易律师，担任过副总法律顾问和负责处理美中贸易问题的首席律师。2014年，她进入负责贸易立法工作的国会众议院筹款委员会，并从2017年起担任委员会的首席贸易律师。

随后，在美国国会审批特朗普政府2018年签订的美墨加三国贸易协议时，戴琦在协议中添加了较为严格，但让两大政党都能接受的劳工和环保准则的条款，被认为在国会最后批准这项协议的努力中发挥了重要作用，也因此获得了民主党人的好评和共和党人的尊重。此外，戴琦曾在今年8月呼吁，在过去两年半的美中贸易战当中，美方应设法进攻、而非采取像是关税这样的防御性策略。