欧盟驻华大使：美欧应对中国战狼外交说不 华春莹：就做战狼又何妨？

欧盟驻华代表团团长郁白(Nicolas Chapuis)12月10日出席活动时表示，欧盟和美国应该合力对抗中国的胁迫式外交，并在有争议的南海问题上与该地区其他国家合作。

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欧盟方面此前已表示，希望在美国当选总统拜登上台后与美方达成包括共同协调和应对中国问题的美欧新政。而联合欧盟等美国盟友及伙伴应对外交挑战也是拜登团队在外交政策上的主要卖点。郁白当天在北京举行的一次能源论坛上提出，欧盟希望与拜登政府在对华政策上达成一致。他指出，“如果我们可以，如果中国准备合作，那就让我们尽可能地与中国合作。而当必须反对的时候，我们就要反对。”

郁白提出，“我们需要达成一个共识，对霸凌、恐吓和胁迫式外交、‘战狼’外交说‘不’。”他补充说，其指的是中国日益坚定的外交政策。他还呼吁欧洲国家与澳大利亚、新西兰和东盟在南海问题上“寻找共同点”。“航行自由是必不可少的。南海不仅是中国问题，也是国际问题，”郁白说。此外，欧盟驻华代表团还在周四发表了关于国际人权日的声明。声明指，联合国成立于75年前，时至今日仍然忠实于其人权和基本自由的创始原则。过去几十年来，欧洲联盟和联合国一直携手合作，毫无差别地促进所有人的人权和基本自由。

声明称，人权是所有文化的普遍标准，没有例外。欧盟借国际人权日的机会，重申人权的普遍性、相互依存性和不可分割性，人权是任何人在任何时候、任何地方、毫无例外所固有的。《世界人权宣言》所规定的权利和自由，包括思想自由、宗教或信仰自由、言论自由、和平集会和结社自由等，是不可剥夺的普遍权利。近年来，中国在扶贫、改善医疗、教育等方面做出了显著努力，并为公民实施了其他社会改善。与此同时，公民权利和政治权利并未得到保障，在某些情况下，受到了系统性的侵犯。在中国，死刑判决(也包括对非暴力犯罪的死刑判决)和处决数量仍然很高。死刑仍然是一种不人道和不可改变的惩罚。

声明称，在香港特别行政区，6月30日实施的《国家安全法》损害了中国曾承诺至少到2047年将尊重的基本权利和自由。欧盟继续对新疆、西藏和内蒙古人权状况的严重恶化表示严重关切。欧盟继续呼吁允许独立的国际专家、外国记者和外交官有意义地、不受限制地、不受监督地进入新疆和西藏。 欧盟还在密切关注内蒙古的局势。声明谈到，欧盟对人权维护者、律师和知识分子被任意拘留、不公平审判和不公正判决表示严重关切。我们呼吁立即释放这些人以及其他许多政治犯。

此外，中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上，就德国报纸《每日镜报》（Der Tagesspiegel）较早时报道，德国绿党议员鲍斯（Margarete Bause）说，中国实行“战狼外交”的评论回应指，为维护中国正当权益，“就做战狼又何妨？”《每日镜报》8日以《中国的战狼》为题，在报纸的第六版刊登文章，指责中国推行“战狼外交”。文章提到德国联邦议院人权委员会在11月18日举行的中国人权听证会，事后惹来中国大使馆的批评。文章认为中方是反应过激，并引用鲍斯的话称，中国外交官的举止“更具侵略性”，反映其正推行“战狼外交”。

对此，华春莹回应称，“中国始终坚持独立自主的和平外交政策。咄咄逼人从来不是我们的外交传统。但是，卑躬屈膝也不是中国人的气节”。她说，“面对霸权霸凌，毛泽东同志早就讲过，‘人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人’。中国不主动惹事，但也不怕事，不会被胁迫讹诈。如果有些人因为中国面对毫无底线的攻击、抹黑和谩骂做出回击、说明事实真相，就把中国外交称作‘战狼’外交的话，那么为了维护中国的主权安全、发展利益，为了维护国家的荣誉与尊严，为了维护国际的公平与正义，就做‘战狼’又何妨？”