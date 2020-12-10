演讲借场遭MIT拒绝 蓬佩奥警告：中共影响力渗透美国校园

美国国务卿蓬佩奥12月9日在佐治亚理工学院发表了题为“美国校园里的中国共产党”的专题演讲。演讲中，他聚焦于中国共产党对美国国家安全和学术自由的挑战，并呼吁美国高校配合行动，以应对这些挑战。问答环节中，他表示，特朗普政府所带来的对华转向会成为美国政府以及西方民主国家的长期政策。

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蓬佩奥在演讲中透露，他曾希望在著名学府麻省理工学院（MIT）发表此次演讲。但MIT校方对于请他到校园内发表涉华演说不感兴趣，MIT校长芮夫（Rafael Reif）暗指，蓬佩奥的发言主张可能会冒犯校内的华裔学生与教授。蓬佩奥则强调，“但事实绝非如此，（我的）发言要保护的正是这些人，是要保护他们的自由。”他补充说，“我必须说，对伤害感情的反对意见的屈服，正中中共的下怀。他们密切注视着美国。这是中共在回应世界各地的合法批评时不断重复说的话。你可以看到它。”蓬佩奥谈到，“而且党怎么会知道中国人民的感受呢？因为没有人可以投票。”他说，“听着，我们不能让中共把政治正确当作武器来反对美国的自由。我们必须保护和维护它们。”

蓬佩奥表示，过去无论是民主党还是共和党都认为对中国的接触政策能让中共进行改革、拥抱经济和政治自由，但中共却利用赚取的财富来加强对中国人民的管控，并且建立世界从未见过的“高科技压制性国家”。他说，中国共产党的目标很明确，正如其总书记习近平所言，就是要在国内实现完全掌控，在国外成为头号强国——而美国的高校成为了中共实现其野心的一个主要目标。他在演讲中主要从盗取技术、压制言论自由、对美国公民施加政治影响、金钱收买这几个层面来谈中共为美国高校带来的挑战。他说，“美国人必须知道中国共产党是如何出于自己的目的来毒害我们的高等教育，以及这些行为如何侵害了我们的民主和国家安全。如果我们不自己教育自己，我们就会被北京教育。”

蓬佩奥称，是自由世界和自由人民创造了先进科技，而中共知道凭借其专制政权和以政府及国有企业为核心的模式永远无法在创新层面上赶超美国，所以每年派出近40万学生赴美求学。他说，中国不希望这些中国研究人员在接受了美国教育之后留在美国，而是招揽他们回去“报效社会主义祖国”。中国很多工业都建立在“盗取和从别国购买的技术”之上，而非产于本土。蓬佩奥还指出，中共利用其人才计划，重金招募“拿着美国纳税人的钱做研究的美国学者”，并利用他们的研究成果加强自己的军事力量。

蓬佩奥在演讲中列举多个事例，强调中共试图在美国校园内压制言论自由的行为。他指出，中共会因为一个学生在美国课堂上所说的话而对其及其在中国的家人进行骚扰甚至是折磨。他说，“中共的宣传机构不能容忍麻烦的美国人或是中国人揭露其破产的制度，或是揭露一个事实，那就是当中国人民处于自由社会的时候，他们才能真正实现繁荣。”他指出，中共在美国校园内的最大受害者是无辜的中国学生。蓬佩奥称，中共不仅瞄准中国公民，还试图影响美国学生、教授和学校管理人员。他说，“他们知道，左倾的大学校园盛行反美思潮，为他们提供了宣传反美信息的受众。”他特别谈到了孔子学院和中国学生学者联合会在这其中扮演的角色。

蓬佩奥亦表示，一些美国高校进行自我审查并非出于理想主义，而是因为受到了中共的“收买”。这些高校从中国接收了大量经费，或者和中国有生意往来，因而选择对中共的侵犯行为保持沉默，对教授噤声，或者对知识产权盗窃及间谍行为视而不见。他说，美国教育部估计自2013年以来，美国各大学收受中国资金约13亿美元，甚至还有许多学校并未报告正确金额，例如近日被曝光的纽约名校哥伦比亚大学。他强调应尽快对中共的这些行为采取行动，并呼吁美国高校配合与帮助，呼吁美国院校以及学术界拒绝金钱诱惑，并鼓励学生们坚守言论自由，在学校管理层为了维护和北京的交易而施加审查压力的时候仗义执言。

蓬佩奥最后说，“让我们高举自由的旗帜，保卫我们的学校和我们的安全，抵御我们时代的主要威胁——中国共产党。”此前，他在演讲中特意强调，他所说的“中国”是指“中国共产党”。蓬佩奥表示，他热爱并珍视华裔美国人社区和生活在中国的人民，并且欢迎“真心”想来美国学习的那些中国学生。演讲结束后，在与主持人佐治亚理工学院院长卡布雷拉（Angel Cabrera）的对话中，布雷拉提问，特朗普政府时期主张的对华政策是否将发生180度转变，特别是不少信息不一定是党派的。对此，蓬佩奥回答说，“我不认为我今天说的任何一句话都反映了党派的观点，而是依靠一个数据集。所以我不认为坦率地说，我今天说的这些话对于那些关注中共所带来的挑战的人来说是特别有争议的。而事实上，我在华盛顿的国会山，甚至在世界各地的其他智库中都看到了这一点。我认为人们对这一挑战的认识在不断提高。”

蓬佩奥最后说，“所以我给你举个例子。上周早些时候，我和我的外长同事们一起参加了北约外长会议。北约是在苏联的挑战中成长起来的，它非常注重对抗苏联，然后是俄罗斯。 今天北约面临的挑战是来自中共的网络威胁、基地威胁、虚假信息威胁。所以我们美国努力了很久说服北约需要关注这个问题。而我们在北约大概四个小时的时间里，我们花了一个半小时的时间来讨论来自中共的威胁。”他说，“我说这是一个例子，我认为这个挑战现在已经被广泛认识到了，所以我认为无论谁有负担和机会成为美国总统，不仅仅是在2021年2月，而是在2025年2月、29年和33年，我认为这些领导人中的每一个人都会感受到挑战，并认识到他们有义务和责任以一种非常真实的方式来面对这个问题。”

蓬佩奥说，“我认为，我们的政府和特朗普总统应该得到肯定，因为我们已经面对了这个问题。这会是第一个真正确定这一点的政府。”他说，“我们在2017年在所谓的--这是一份名为《国家安全战略》的晦涩文件中做到了这一点，但我们非常明确地确定了这一挑战。然后，我们已经开始做每个机构在有挑战或机会时都会做的事情，将我们的资源和重点转移到应对这一主要挑战上。我认为，这将是美国乃至西方民主国家很长一段时间的政策。”