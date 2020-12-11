亨特·拜登受查範圍超出稅務問題 拜登弟弟詹姆斯亦受調查

美國民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）之子亨特·拜登（Hunter Biden）12月9日通過其父的過渡團隊發表聲明指，自己因稅務問題，正在接受特拉華州聯邦檢方調查。政治新聞網站Politico12日則援引知情人士的話報導指，除了對亨特·拜登的稅務調查外，紐約州聯邦調查人員還對他的外國關係，及可能存在的洗錢行為進行調查。此外，賓夕法尼亞州當局也在調查一家已破產的美國醫療保健公司與拜登弟弟，詹姆斯·拜登（James Biden）的關係。

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亨特·拜登周三透過拜登過渡團隊發布聲明稱，“昨天我首度得知，特拉華州檢察官辦公室通知我的法律顧問，他們正在調查我的稅務紀錄。” 他在聲明中說，非常認真看待此事，不過他相信經由專業客觀地審查，會證明他合法且妥當地處理他的稅務問題。拜登本人也在聲明中表示，對其子深感驕傲，稱亨特·拜登經歷艱難的挑戰，包括近幾個月來的惡意人身攻擊，這只會讓他更強大。

Politico周五的報導則指出，據直接了解調查情況的人士透露，除了特拉華州外，紐約南區檢方負責打擊證券欺詐的團隊也對亨特·拜登的財務狀況進行了審查。該人士表示，截至去年年初，特拉華州和華盛頓特區的調查人員，還在對亨特·拜登的外國關係和潛在的洗錢行為進行調查。該人士在匿名的情況下發言，因為他們無權公開討論此事。美國有線電視新聞網（CNN）另報導稱，據兩名知情人士透露，調查人員一直在研究多個財務問題，包括亨特·拜登及其相關人士在外國的商業活動中是否違反了稅收和洗錢法。

兩位了解調查情況的人士告訴CNN稱，這項調查早在2018年就開始了，比由特朗普任命的威廉·巴爾(William Barr)上任美國司法部長的時間還要早。除了調查亨特·拜登外，賓夕法尼亞州西區的調查人員還在對拜登的弟弟，詹姆斯·拜登參與的一家醫院業務進行刑事調查。據第二位直接了解該調查的人士透露指，聯邦官員已經詢問了詹姆斯·拜登在該企業中的角色，相關調查則仍在進行當中。

報導指，目前沒有跡象表明拜登本人正在接受調查，但如果在拜登上任後，這些案件仍未結案，可能會使他的總統任期複雜化，並對其親屬的商業往來進行負面曝光，這些交易往往是想利用拜登家族的政治關係。本月早些時候，拜登承諾稱，在上台後他的親屬將避免利益衝突。他說，“我的兒子、我的家人不會參與任何與總統職位和政府有衝突或看似衝突，有不恰當距離的企業”。但是，涉及對與拜登家人有關係的企業的調查存在，對新一屆政府提出了一系列的挑戰。

共和黨籍參議員湯姆·科頓(Tom Cotton)星期四公開呼籲，美國司法部應在明年1月20日拜登就職典禮前，任命一位特別檢察官以對拜登家人的相關指控進行調查。他向福克斯新聞表示，亨特·拜登周三自爆的信息“影響深遠”。他並指，“拜登競選團隊在威明頓公布了稅務欺詐調查的細節。我認為這只是為了展示可能是調查中破壞性最小的部分。”

科頓說，“有關於證券欺詐的指控，與亨特·拜登的中國企業有關的洗錢，與詹姆斯·拜登的不正當醫院交易。這些調查橫跨多個司法轄區。”他說，“如果拜登成為總統，那麼所有這些參加調查的檢察官下個月就會遭到解僱。如果說有什麼情況會造成利益衝突，需要設立特別檢察官，那就是現在了。”