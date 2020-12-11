亨特·拜登受查范围超出税务问题 拜登弟弟詹姆斯亦受调查

美国民主党籍总统当选人拜登（Joe Biden）之子亨特·拜登（Hunter Biden）12月9日通过其父的过渡团队发表声明指，自己因税务问题，正在接受特拉华州联邦检方调查。政治新闻网站Politico12日则援引知情人士的话报导指，除了对亨特·拜登的税务调查外，纽约州联邦调查人员还对他的外国关系，及可能存在的洗钱行为进行调查。此外，宾夕法尼亚州当局也在调查一家已破产的美国医疗保健公司与拜登弟弟，詹姆斯·拜登（James Biden）的关系。

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亨特·拜登周三透过拜登过渡团队发布声明称，“昨天我首度得知，特拉华州检察官办公室通知我的法律顾问，他们正在调查我的税务纪录。” 他在声明中说，非常认真看待此事，不过他相信经由专业客观地审查，会证明他合法且妥当地处理他的税务问题。拜登本人也在声明中表示，对其子深感骄傲，称亨特·拜登经历艰难的挑战，包括近几个月来的恶意人身攻击，这只会让他更强大。

Politico周五的报导则指出，据直接了解调查情况的人士透露，除了特拉华州外，纽约南区检方负责打击证券欺诈的团队也对亨特·拜登的财务状况进行了审查。该人士表示，截至去年年初，特拉华州和华盛顿特区的调查人员，还在对亨特·拜登的外国关系和潜在的洗钱行为进行调查。该人士在匿名的情况下发言，因为他们无权公开讨论此事。美国有线电视新闻网（CNN）另报导称，据两名知情人士透露，调查人员一直在研究多个财务问题，包括亨特·拜登及其相关人士在外国的商业活动中是否违反了税收和洗钱法。

两位了解调查情况的人士告诉CNN称，这项调查早在2018年就开始了，比由特朗普任命的威廉·巴尔(William Barr)上任美国司法部长的时间还要早。除了调查亨特·拜登外，宾夕法尼亚州西区的调查人员还在对拜登的弟弟，詹姆斯·拜登参与的一家医院业务进行刑事调查。据第二位直接了解该调查的人士透露指，联邦官员已经询问了詹姆斯·拜登在该企业中的角色，相关调查则仍在进行当中。

报导指，目前没有迹象表明拜登本人正在接受调查，但如果在拜登上任后，这些案件仍未结案，可能会使他的总统任期复杂化，并对其亲属的商业往来进行负面曝光，这些交易往往是想利用拜登家族的政治关系。本月早些时候，拜登承诺称，在上台后他的亲属将避免利益冲突。他说，“我的儿子、我的家人不会参与任何与总统职位和政府有冲突或看似冲突，有不恰当距离的企业”。但是，涉及对与拜登家人有关系的企业的调查存在，对新一届政府提出了一系列的挑战。

共和党籍参议员汤姆·科顿(Tom Cotton)星期四公开呼吁，美国司法部应在明年1月20日拜登就职典礼前，任命一位特别检察官以对拜登家人的相关指控进行调查。他向福克斯新闻表示，亨特·拜登周三自爆的信息“影响深远”。他并指，“拜登竞选团队在威明顿公布了税务欺诈调查的细节。我认为这只是为了展示可能是调查中破坏性最小的部分。”

科顿说，“有关于证券欺诈的指控，与亨特·拜登的中国企业有关的洗钱，与詹姆斯·拜登的不正当医院交易。这些调查横跨多个司法辖区。”他说，“如果拜登成为总统，那么所有这些参加调查的检察官下个月就会遭到解雇。如果说有什么情况会造成利益冲突，需要设立特别检察官，那就是现在了。”