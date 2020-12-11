拜登、賀錦麗被評為《時代》周刊年度人物

美國《時代》周刊12月10日公布了由該雜誌評選的2020年年度人物——美國當選總統喬·拜登（Joe Biden）和當選副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

廣告 繼續瀏覽後續

《時代》周刊總編輯費爾森塔爾（Edward Felsenthal）稱，“因為改變了美國的故事，因為顯示了同理心的力量遠大於分裂的憤怒，因為在這個令人悲痛的世界展現出治癒的前景，拜登和賀錦麗成為《時代》周刊2020年度人物”。

美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，今年11月7日，美媒紛紛宣布拜登贏得大選，當時兩人就創造了多項歷史，包括讓現任總統特朗普成為少數幾位未贏得連任的總統之一，以及賀錦麗成為美國歷史上第一位女性、非裔、南亞裔當選副總統。

《時代》周刊選擇當選總統為年度人物早有先例，但這是《時代》周刊首次選擇當選總統和當選副總統一起作為年度人物，哈里斯也成為首個當選《時代》周刊年度人物的當選副總統。在拜登和哈里斯之前，特朗普、奧巴馬、小布什、克林頓、里根、卡特等人在贏得總統大選的當年，也當選《時代》周刊年度人物。

此外，今年年度守護者由對抗新冠肺炎疫情的前線醫護人員及白宮防疫專家福奇（Anthony Fauci）共同當選。在線視頻通訊軟件Zoom創辦人袁征獲得年度商界人物。韓國組合防彈少年團BTS及NBA球星詹姆斯，分別獲得年度藝人及年度運動員稱號。

在《時代》雜誌編輯部對誰是年度風雲人物作出最終決定的同時，該雜誌還邀請讀者對他們認為誰贏得了這個稱號進行投票。該雜誌稱，網上投票是一個很有價值的方式，可以看到互聯網認為誰對他們的生活影響最大。早年，在互聯網還沒有出現之前，讀者被邀請通過郵件進行投票，他們的建議往往在正式結果公布前幾周充斥着致《時代》編輯的信件頁面。