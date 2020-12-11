拜登、贺锦丽被评为《时代》周刊年度人物

美国《时代》周刊12月10日公布了由该杂志评选的2020年年度人物——美国当选总统乔·拜登（Joe Biden）和当选副总统贺锦丽（Kamala Harris）。

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《时代》周刊总编辑费尔森塔尔（Edward Felsenthal）称，“因为改变了美国的故事，因为显示了同理心的力量远大于分裂的愤怒，因为在这个令人悲痛的世界展现出治愈的前景，拜登和贺锦丽成为《时代》周刊2020年度人物”。

美国有线电视新闻网（CNN）报导称，今年11月7日，美媒纷纷宣布拜登赢得大选，当时两人就创造了多项历史，包括让现任总统特朗普成为少数几位未赢得连任的总统之一，以及贺锦丽成为美国历史上第一位女性、非裔、南亚裔当选副总统。

《时代》周刊选择当选总统为年度人物早有先例，但这是《时代》周刊首次选择当选总统和当选副总统一起作为年度人物，哈里斯也成为首个当选《时代》周刊年度人物的当选副总统。在拜登和哈里斯之前，特朗普、奥巴马、小布什、克林顿、里根、卡特等人在赢得总统大选的当年，也当选《时代》周刊年度人物。

此外，今年年度守护者由对抗新冠肺炎疫情的前线医护人员及白宫防疫专家福奇（Anthony Fauci）共同当选。在线视频通讯软件Zoom创办人袁征获得年度商界人物。韩国组合防弹少年团BTS及NBA球星詹姆斯，分别获得年度艺人及年度运动员称号。

在《时代》杂志编辑部对谁是年度风云人物作出最终决定的同时，该杂志还邀请读者对他们认为谁赢得了这个称号进行投票。该杂志称，网上投票是一个很有价值的方式，可以看到互联网认为谁对他们的生活影响最大。早年，在互联网还没有出现之前，读者被邀请通过邮件进行投票，他们的建议往往在正式结果公布前几周充斥着致《时代》编辑的信件页面。