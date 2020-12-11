摩洛哥与以色列正常化 巴勒斯坦难过

在美国推动下，摩洛哥承诺与以色列实现关系正常化。这是消息由特朗普率先在推特（Tweet）上发出。不过，三个月前，当以色列与阿联酋和巴林签署关系正常化协议之际，就已有传闻。巴勒斯坦方面很伤心，也很无奈。

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信仰伊斯兰教的北非国家摩洛哥成为了继阿拉伯联合酋长国ˎ 巴林和苏丹之后，近期第四个与以色列实现关系正常化的穆斯林国家。对此，以色列总理内塔尼亚胡称赞这是一个历史性的进步，而巴勒斯坦方面当前则有昏天暗地的感受。

据本台RFI记者Alice.F周五（2020年12月11日）发自拉姆安拉的报道，哈马斯表示谴责。而巴解组织一名日前刚刚辞去中央委员会职务的前高层则批评是特朗普政府要赶在拜登上位之前采取迅速行动。

存档图片：巴勒斯坦总统阿巴斯 Image d'archive: Pour le moment, pas de réaction officielle de l’Autorité Palestinienne, mais Mohammed VI s’est entretenu avec le président Abbas (photo) pour l'assurer qu'il «ne renoncera jamais à son rôle dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien». AP

巴勒斯坦当局没有迅速做出正式反应，但摩洛哥国王穆罕默德六世在与阿巴斯的通话中表示，将不会放弃其捍卫巴勒斯坦人民合法利益的角色。摩洛哥在巴勒斯坦问题上的一贯公开立场是反对以色列在约旦西岸的殖民，支持两个国家的解决模式。而巴勒斯坦则对此有再遭背叛的感受。况且，摩洛哥国王目前主持领导保护圣城文化遗产的耶路撒冷委员会。不过，巴勒斯坦方面的分析人士对此并不感到意外，摩洛哥过去几个月以来处于矛盾情绪之中。

特朗普的双赢模式

本台RFI的另一则相关法文报导指出，摩洛哥与以色列的非正式关系之前就已很紧密了。美国时常向拉巴特施压，旨在推动摩洛哥与以色列关系正常化。寻求连任美国总统的特朗普以善意眼光看待这些与以色列关系正常化协议的签署。这一次，特朗普以美国立场做交换，他签署了一份华盛顿承认摩洛哥对西撒哈拉地区领土主权的宣言。