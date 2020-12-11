摩洛哥與以色列正常化 巴勒斯坦難過

在美國推動下，摩洛哥承諾與以色列實現關係正常化。這是消息由特朗普率先在推特（Tweet）上發出。不過，三個月前，當以色列與阿聯酋和巴林簽署關係正常化協議之際，就已有傳聞。巴勒斯坦方面很傷心，也很無奈。

廣告 繼續瀏覽後續

信仰伊斯蘭教的北非國家摩洛哥成為了繼阿拉伯聯合酋長國ˎ 巴林和蘇丹之後，近期第四個與以色列實現關係正常化的穆斯林國家。對此，以色列總理內塔尼亞胡稱讚這是一個歷史性的進步，而巴勒斯坦方面當前則有昏天暗地的感受。

據本台RFI記者Alice.F周五（2020年12月11日）發自拉姆安拉的報道，哈馬斯表示譴責。而巴解組織一名日前剛剛辭去中央委員會職務的前高層則批評是特朗普政府要趕在拜登上位之前採取迅速行動。

存檔圖片：巴勒斯坦總統阿巴斯 Image d'archive: Pour le moment, pas de réaction officielle de l’Autorité Palestinienne, mais Mohammed VI s’est entretenu avec le président Abbas (photo) pour l'assurer qu'il «ne renoncera jamais à son rôle dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien». AP

巴勒斯坦當局沒有迅速做出正式反應，但摩洛哥國王穆罕默德六世在與阿巴斯的通話中表示，將不會放棄其捍衛巴勒斯坦人民合法利益的角色。摩洛哥在巴勒斯坦問題上的一貫公開立場是反對以色列在約旦西岸的殖民，支持兩個國家的解決模式。而巴勒斯坦則對此有再遭背叛的感受。況且，摩洛哥國王目前主持領導保護聖城文化遺產的耶路撒冷委員會。不過，巴勒斯坦方面的分析人士對此並不感到意外，摩洛哥過去幾個月以來處於矛盾情緒之中。

特朗普的雙贏模式

本台RFI的另一則相關法文報導指出，摩洛哥與以色列的非正式關係之前就已很緊密了。美國時常向拉巴特施壓，旨在推動摩洛哥與以色列關係正常化。尋求連任美國總統的特朗普以善意眼光看待這些與以色列關係正常化協議的簽署。這一次，特朗普以美國立場做交換，他簽署了一份華盛頓承認摩洛哥對西撒哈拉地區領土主權的宣言。