美联邦通信委员会驳回华为请求，对中国电信启动调查程序

美国联邦通信委员会（FCC）12月10日表示，该委员会开始撤销中国电信在美国运营的授权。同时，FCC驳回了中国电信巨头华为的复审请求，再次认为其为“国家安全威胁”。

广告 继续浏览后续

据彭博社、路透社等媒体报导， FCC星期四通过了实施今年3月生效的《安全与可信通信网络法案》的规定。根据规定，FCC将制定一份“对国家安全构成风险的通信设备和服务清单”。一旦美国国会拨款，电信运营商必须从网络中移除这些设备或服务。这些更换设备的运营商也将获得经济补偿，FCC估计，该补偿项目至少需要16亿美元。虽然FCC的声明中并未提及任何中国的电信设施供应商名字，但彭博社认为，此举是对华为和中兴通讯采取的进一步行动。

相关报道指，这项限制令主要将影响在美国乡村地区提供服务的小型运营商。FCC在今年9月曾表示，依赖华为和中兴廉价网络设备的美国乡村电信运营商告诉政府，更换这些公司的交换机和路由器将耗资18.37亿美元，其中约16.2亿美元有资格获得政府的补助。FCC确认有50多家运营商使用华为和中兴的设备或服务，大部分是小公司。FCC估算，对每家运营商而言，更换这些设备的平均成本大约在4000万美元至4500万美元之间。

此外，FCC在当天还启动了另一项程序，决定是否终止授权中国电信在美国境内提供州际及国际通信服务。FCC在声明中表示，保护国家安全是FCC的重要职责之一，而此举“旨在保护国家电信基础设施免受潜在安全威胁”。今年4月，美国多个机构向FCC提出要求，敦促其撤销对中国电信美洲分公司的授权。

除了上述两项决议，FCC周四还否决了华为对被列为“国家安全威胁”的复审请求。FCC表示，有“压倒性的证据”证实了相关机构此前对华为的担忧。华为方面此前曾表示，FCC在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁，不仅违反了立法的正当程序原则，也涉嫌违法。