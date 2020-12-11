英欧领导人均指“无协议”脱欧极有可能会出现

据消息人士介绍，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）12月11日在布鲁塞尔举行的欧盟27个成员国领导人会议上表示，目前来看，今年年底欧盟与英国的贸易关系出现“无协议”脱欧的可能性较高。英国首相约翰逊（Boris Johnson）亦指，“这看起来非常，非常有可能。”

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欧盟领导人周五开始的第二天会议上，冯德莱恩开场只谈了不到10分钟就谈起了英国脱欧问题。她昨晚花了整整一个晚上的时间来与英方进行谈判，其中包括应对气候变化问题。

据一名知情的欧盟官员透露，冯德莱恩向27国领导人表示，“情况很困难。主要障碍仍然存在 ”。该官员引述冯德莱恩的话说，“（英国脱欧）不达成协议的概率比达成协议的概率高。”其续指，“周日前要看双方是否有可能达成协议。”

该官员还表示，谈判中双方就执行早前欧盟与英国达成的脱欧协议方面取得了进展，其中有关于英国脱欧后爱尔兰边境的条款。英国1月退出欧盟，但在12月31日之前仍是非正式成员—期间英国仍留在欧盟单一市场和关税同盟中。英欧双方表示，希望就脱欧后的贸易关系达成协议，以覆盖双方每年近1万亿美元的贸易安排。但目前谈判陷入僵局，英国或将失去零关税和零配额进入巨大的欧洲单一市场的机会。

对此，约翰逊周五向媒体表示，“这看起来非常非常有可能，我们将不得不去寻找一个解决方案，我认为这对英国来说将是非常美妙的，我们将能够从1月1日开始做我们想要的事情，这显然将与我们设定的目标不同。”约翰逊就谈判进展介绍指，“如果有一个大的提议，他们的说法有大的变化，那么我必须说，我还没有看到。”