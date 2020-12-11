韓國外長康京和：特朗普的獨特曾是挑戰

自首爾方面消息，韓國外交部長康京和12月11日在參加活動時表示，希望參加美國當選總統拜登將在就職後舉行的“全球民主峰會”（Summit for Democracy）的意願。她還透露稱，美國總統特朗普和其親信的“獨特性”曾是挑戰。

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康京和星期五在美國阿斯彭研究所（Aspen Institute）安全論壇上發表主旨演講，將推廣民主列為韓美政府合作領域之一。會上，她在談及拜登時代的韓美關係展望時表示，拜登政府正在釋放非常鼓舞人心的信號，韓方曾與特朗普政府開展廣泛而深入的合作，但總統及其親信的“獨特性”對韓國來說曾是挑戰。自特朗普上台後，要求北約盟友按規定支付GDP2%的國防開支，及與日韓等亞洲盟友分攤防務支出，一直以來是白宮所推行的“美國至上”政策的重要組成部分。美韓官員也在過去一直就韓美軍軍費分攤，韓方應提高支付比例的問題進行談判。

康京和在會上說，即便如此，韓美兩國仍在防衛費分擔協定等問題上進行了密切的協商，由於起初雙方的立場截然不同，至今沒能達成妥協。防衛費分擔協定是韓國與美國新一屆政府需要優先討論的問題之一，韓方希望與美方就加強韓美同盟關係展開討論。她指出，最迫切需要同美方協作的事務是為實現完全無核化和永久和平而推行的對朝接觸政策，新總統明確展現這一政治決心，對於推動和平進程非常重要。她還說，“雖可在特定時間考慮舉行多邊會談，但朝鮮想要的只有美國能給”，對重返六方會談的論調持消極態度。