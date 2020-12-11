韩国外长康京和：特朗普的独特曾是挑战

自首尔方面消息，韩国外交部长康京和12月11日在参加活动时表示，希望参加美国当选总统拜登将在就职后举行的“全球民主峰会”（Summit for Democracy）的意愿。她还透露称，美国总统特朗普和其亲信的“独特性”曾是挑战。

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康京和星期五在美国阿斯彭研究所（Aspen Institute）安全论坛上发表主旨演讲，将推广民主列为韩美政府合作领域之一。会上，她在谈及拜登时代的韩美关系展望时表示，拜登政府正在释放非常鼓舞人心的信号，韩方曾与特朗普政府开展广泛而深入的合作，但总统及其亲信的“独特性”对韩国来说曾是挑战。自特朗普上台后，要求北约盟友按规定支付GDP2%的国防开支，及与日韩等亚洲盟友分摊防务支出，一直以来是白宫所推行的“美国至上”政策的重要组成部分。美韩官员也在过去一直就韩美军军费分摊，韩方应提高支付比例的问题进行谈判。

康京和在会上说，即便如此，韩美两国仍在防卫费分担协定等问题上进行了密切的协商，由于起初双方的立场截然不同，至今没能达成妥协。防卫费分担协定是韩国与美国新一届政府需要优先讨论的问题之一，韩方希望与美方就加强韩美同盟关系展开讨论。她指出，最迫切需要同美方协作的事务是为实现完全无核化和永久和平而推行的对朝接触政策，新总统明确展现这一政治决心，对于推动和平进程非常重要。她还说，“虽可在特定时间考虑举行多边会谈，但朝鲜想要的只有美国能给”，对重返六方会谈的论调持消极态度。