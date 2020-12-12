加防长：加拿大军人不再训练中国军队 特鲁多据报曾表愤怒

加拿大国防部长哈吉特·萨詹(Harjit Sajjan) 12月10日在加拿大国会下议院表示，加拿大已不再与中国军方一起训练。此前，加拿大保守派国防问题专家、前国防部长秘书詹姆斯·贝赞(James Bezan)质疑加总理特鲁多(Justin Trudeau)为何要与中方保持这种关系。

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加媒《环球邮报》周四报导称，在两名加拿大人因孟晚舟事件被中国政府逮捕以前，特鲁多政府去年邀请中国军队来加拿大，在安大略省佩塔瓦瓦的加拿大陆军基地(CFB)进行联合训练，但如今，这一演习的取消让特鲁多感到愤怒。几十年来，加拿大武装部队与二十多个环太平洋国家参加了各种联合和地区军事演习。例如，2012年3月和2013年6月，加拿大通过双方高级军事官员的会谈推进了与中国的双边防务关系。2013年8月，该合作计划在渥太华签署，将指导防务相关活动。

报导指，一位加国防部官员在一份文件中表示，“今年冬天不会进行冬季训练。未来的选择还没有考虑。”一位将军的指示是，“在这个时候”无法进行训练。国防部长萨詹说，“我们的政府总是在国内外支持加拿大人，这包括我们与中国的关系。但我要明确一点，我们不会和中国军队一起训练。”他补充说，这项计划最初是由前总理哈珀(Stephen Harper)领导的保守党政府提出的。他亦强调，“我们将始终站在那些被任意拘留的加拿大人的立场上。这也是我们实际上停止与中方进行训练的原因之一。”

但报导称，特鲁多政府给加拿大军方的一份通知表明了他对取消计划的不满。声明称，“考虑到加强审查，加拿大任何削减关系的决定都应慎重考虑，以避免发出任何没有帮助或无意的信息。”在一份行动备忘录中，加拿大外交部指出，加拿大武装部队国防参谋长已“单方面决定不推进”2019年计划。该备忘录补充道，“虽然解决领事案件（指的是孟晚舟案见和中国逮捕两个迈克尔事件）是加拿大的首要任务，但确保加中关系在其他方面保持一定程度的连续性仍然很重要。”

在另一封电子邮件中，加拿大全球事务副部长伊恩·舒加特(Ian Shugart)表示，“在取消或推迟任何活动之前，特别是之前在国防部/加拿大空军和中国人民解放军之间达成的倡议之前，都应进行磋商。”他补充称，加拿大不希望成为“减少正常双边互动的合作伙伴”，“仍希望与中国保持持续的关系，同时认识到并管理风险。”他曾反对取消该军事训练，还特地致信给加拿大国防部副部长汤马斯（Jody Thomas）称，“如果大副缩减加拿大与中国的军事合作规模，中国很可能会觉得，加拿大是‘报复’ 孟晚舟事件。”舒格特目前是加拿大最高官员枢密院的办事员。

一名加国防官员指出，“五眼联盟”对与解放军的“冬季生存”演习感到担忧。加拿大保守党的庄文浩（Michael Chong）及贝赞（James Bezan)发表联合声明，谴责特鲁多的行为，并指，这件事情的曝光，已经反映加拿大国防和外交部门在对华政策上，“不协调亦不一致”。声明同时批评现在的执政党自由党害怕得罪中国政府，不惜伤害“五眼联盟”，“已经够了，加拿大现在需要的是一个敢于站出来对抗中国政府、捍卫自由、民主和法治的政府。不要蔑视盟友们的建议，应该聆听他们的声音，确保加拿大能够站在历史正确的一方。”保守党领袖艾琳·奥图尔（Erin O'Toole）称，联合训练演习是“特鲁多政府的危险之路”，并称加拿大与中国的交往是“危险而天真的做法，将加拿大和我们的公民置于危险之中。”

一名加外交官员在一封电子邮件中质疑，这是否与特朗普政府改变对北京的立场有关。报导指，发现加拿大国防参谋长温斯（Jonathan Vance）曾表示，“美国政府对加中两国军队在安大略省军事基地进行训练，表现出高度关注。美方担心中国解放军从中得益，并施压加拿大政府，最终该训练被温斯取消。”加拿大的训练基地位于安大略省的佩塔瓦瓦（Petawawa），与美国纽约州、俄亥俄州、密歇根州、威斯康辛州及明尼苏达州接壤。