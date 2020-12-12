戴琦发表接受提名演说：为曾在世贸代表美国起诉中国感到骄傲

美国候任总统拜登提名的美国贸易代表、华裔贸易女律师戴琦（Katherine Tai ）12月11日发表接受提名演说，提到为她父母的移民历程和社会服务，及自己曾在世贸组织代表美国起诉中国感到骄傲。她表示，自己作为移民的女儿，为美国奋斗，反映这个国家为她的家庭打开机会之门。如若戴琦的任命获下届美国会参议院审核通过，她将成为美国历史上首位由少数族裔女性担任的贸易代表。

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戴琦在接受提名演说时介绍指，期待未来与拜登和其副手贺锦丽及美国贸易办公室的同事们共事。她谈到，当拜登表示希望将她任命为美国贸易代表时，她随后联想到了两个印象深刻的记忆。其一，当她2007年首度加入美国贸易代笔办公室就其家庭背景填写信息时，戴琦回顾了一家人的移民史。她的父母在中国大陆出生，于台湾长大，在1960年代肯尼迪总统的移民政策改革下，以留学生的身份进入美国大学进行研究生学习。戴琦的父亲后来成为了沃尔特·里德国家军事医疗中心的一名研究员，帮助美军越战老兵治愈战争创伤。

戴琦的母亲目前仍在美国国立卫生研究院工作，对抗击鸦片类药物泛滥进行研究。她介绍称，她的父母在1974年成为美国国民，而自己当时已经5岁，并是家中的第一位美国国民。戴琦称，自己也是直到2007年填写加入美国贸易代笔办公室的家庭背景信息时才意识到这一点。她续指，另一个令她印象深刻的记忆是，数年后她与另一名印度裔的美国贸易官员在日内瓦将中国告上世贸组织。她说，“（同事）她的父母来自印度南部，我的父母来自台湾，当我们举起牌子表示，我们来这里是为了代表美国向（中国提出）诉讼时心中充满骄傲。” 戴琦指，当时正是这两个移民的女儿代表，并为美国的利益作斗争。也正是美国给予了她们如此的机会。

戴琦称，每当想到这些回忆都使她作为一个美国人而心怀感激，并意识到美国在最好时是什么样子。她续指，“贸易对我们的内政和外交政策来说与其他的工具一样，不是将其本身作为目的，而是为任命创造希望和机会的手段，也只会在所有的美国人和人类的人性和尊严占其中心地位时，这种方式才能成功”。据悉，戴琦曾在今年8月呼吁，在过去两年半的美中贸易战当中，美方应设法进攻、而非采取像是关税这样的防御性策略。