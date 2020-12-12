美司法部门对拜登家族已知有4项调查 拜登回应指为儿子骄傲

美国政治新闻网站Politico12月11日援引知情人士的话报导指，除了特拉华州检方对当选总统拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）的税务调查外，纽约州联邦调查人员还对他的外国关系，及可能存在的洗钱行为进行调查。此外，宾夕法尼亚州检方也在调查一家已破产的美国医疗保健公司与拜登弟弟，詹姆斯·拜登（James Biden）的关系。另据《纽约时报》报导指，宾州匹兹堡检方还在对特朗普总统律师朱利安尼提供的相关信息展开调查，包括对亨特·拜登和拜登家族的贪腐指控。

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《纽约时报》星期五报导称，美国司法部长巴尔（William P. Barr ）曾要求匹兹堡的最高联邦检察官布雷迪（Scott W. Brady）接受并审查朱利安尼所掌握的关于拜登家族，包括亨特·拜登的任何资料。布雷迪在今年1月下旬接待了朱利安尼，双方进行了近4个小时的会晤，对他提供的材料加以讨论。报导指，匹兹堡的联邦调查似乎与特拉华州的现有调查平行进行。布拉迪检察官没有提出任何刑事指控，巴尔自从2月份透露该部门将接受朱利安尼提供的材料以来，没有公开讨论调查的状况。

针对最新披露的消息，在周五的记者会上，有记者提问拜登，“亨特犯罪了吗？您是否有和儿子交谈过？”面对记者的提问，拜登只是回复“我为我的儿子感到骄傲。”另据 一位知情人士透露，巴尔至少从今年春天开始就知晓涉及亨特·拜登商业和金融交易的一系列独立调查，并在激烈的大选中努力避免这些调查被公开披露。

《华尔街日报》报导指，共和党人和特朗普此前持续数月向巴尔施压，要求他对亨特·拜登采取行动，尤其是考虑到他的父亲拜登在总统竞选民调中势头强劲。最终拜登赢得了大选。这名知情人士称，巴尔顶住了国会共和党人要求获得这些调查相关信息的压力。该人士没有详述巴尔的举动。

在联邦调查人员向亨特·拜登发出传票后，本周一项涉及他的调查公开。据知情人士透露，该传票要求亨特·拜登提供与美国特拉华州检察官办公室的税务刑事调查有关的详细财务信息。纽约南区曼哈顿的联邦检察官也已经在调查亨特·拜登的商业和金融交易，这是一项更广泛的刑事调查的一部分，两名知情人士称这是一项国际金融调查，至少已经持续了一年。

这些人透露，亨特·拜登与该调查有牵连，但不是刑事起诉的具体目标。他们不愿透露该调查内容的详细信息。此外，宾夕法尼亚西部地区的相关部门正在调查一家已破产的美国医疗保健公司，并询问詹姆斯·拜登在该公司中的角色。