美国会通过国防授权法案，涵盖针对中港台问题数十项条款

美国国会参议院12月11日以84票赞成、13票反对的投票结果通过了2021财年国防授权法案（FY21 NDAA ）。此前，该法案8日已在众议院以335票赞成、78票压倒性多数获得通过。这项年度国防授权法将在2021财年提供7405亿美元的国防预算，其中，超过6300亿美元用于国防项目基本预算，690亿美元用于海外军事活动。法案在诸多方面涉及中国及周边地区问题，新的“太平洋威慑计划”尤其引人关注。

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多达4517页、总金额7405亿美元的2021财年国防授权法案包含了建立“太平洋威慑倡议” (PDI) ，支持台湾维持足够自卫能力，禁止向香港警察出口管制国防物品和服务、管制军需品，并重申要制裁损害《中英联合声明》人士等数十项对抗北京的方面，显示美国国会对中国及相关问题的关注，以国会两党共识通过构建法律框架来促使拜登政府加强对华威慑和责任。此前，特朗普曾多次威胁要否决该法案，他对美国1996年“通讯规范法”的第230条不满，亦指2021财年国防授权法案必须允许在外国减少驻军数量。但鉴于国会参众两院均以超过各自席位的三分之二通过法案，即使特朗普否决，国会也可以推翻否决使法案成为法律。

2021财年国防授权法要求“太平洋威慑计划”在印太地区，主要是国际日期变更线以西地区，优先开展以下活动：现代化和加强美国军事力量存在；改善后勤和维护能力以及装备、弹药、燃料等物资的提前部署；开展联合部队演习、训练、试验和创新项目；改善基础设施，以提升美军的响应能力和弹性；建设盟友和伙伴的防御安全能力与合作。“太平洋威慑计划”在2021财年得到了22亿美元的拨款支持。据悉，美国会参议院军事委员会主席、共和党参议员英霍夫（Jim Inhofe）和民主党参议员里德（Jack Reed）今年早些时候曾撰文指，“太平洋威慑计划”的目的是只给北京留下一个结论：“你们在军事上不可能赢，所以根本试都不要去试”。

这两位参议员表示，“太平洋威慑计划”将把资源集中于关键的军事能力缺口上，包括对陆基远程打击能力、战区导弹防御、远征机场和港口基础设施以及燃料和弹药储备的投资，以此实现作战平台的现代化，提升美国在印太地区对中国的威慑能力。据悉，该法案要求国防部长在明年2月告诉国会实现“太平洋威慑计划”目标所需资源，并于此后每年提交年度报告。在法案随附的报告中，议员们敦促五角大楼将“太平洋威慑计划”列为优先事项，他们预计2022财年对该计划的预算将会翻倍，达到55亿美元。

据美国之音报导，2021财年国防授权法中涉及中国或与中国有关的条款近40项，涵盖军事、技术、学术、经贸等各个领域，反映中国对美国所构成的全面挑战。议员们表示，这些条款旨在威慑中国的“恶意行为”，确保美国的战略竞争优势地位，保护美国免遭渗透。该法案要求总统制定一项“全政府战略”（whole-of-government strategy），向中方施以代价，以遏阻中国的工业间谍活动和大规模窃取个人信息的行为；要求国防部确立保护国防敏感知识产权、技术及其他信息的政策和程序，限制国防工业雇员和前雇员直接为中国企业工作；限制国防部向设有孔子学院的美国高校提供拨款；要求确定在美运营的中国军工企业的清单；禁止向香港警方出口防务装备；限制中国从世界银行获得援助；要求美国在国际金融机构的代表寻求中国借贷透明化；保护美国供应链，减少对中国制造的过度依赖。

据分析人士介绍，该法案还责成国务院和其他美国政府机构记录中国统战部的活动。报告还要求国防部、国务院、商务部以及美国国家科学院和政府问责局，就其他一系列与中国有关的问题编写补充报告。这些问题包括第6507条中国的洗钱活动，第9414条中国在国际标准机构的活动，第283条中国的研究和开发工作，以及第1260I条中国的非法、未报告和无管制的捕捞计划。据了解，2021财年国防授权法案为完成这些规定的报告设定了一个雄心勃勃的时间表，其中许多报告将在下届政府的早期提交。尽管如此，该法最值得称道的特点是相对于其他国会授权法案的灵活性。在这一法案中，国会为美国有关部门和机构提供了开始研究中国挑战所需的初始资金和工具，但又没有用高度具体的计划建议来束缚这些努力。

该法案与台湾有关的条款，包括第1260条表达国会关于《台湾关系法》意见的声明；1260A关于对台军售年度简报；1260B关于美台医疗安全伙伴关系年度报告，以及第9724条款关于台湾公民在国际金融组织的公平雇佣规范。另外，法案还提到关于美国与台湾供应链合作的报告，以及第1299G条款为前述众议院军委会共和党在声明中关于台湾提到的部分，要求美国国防部对如何防备竞争对手攻占美国防卫伙伴提出进度报告的条文，但条文的文字并没有明指台湾。

关于美台供应链合作的部分，原来众院版本有条文要求美国国防部，就美台为供应链安全成立工作组提交评估报告，但参院版本没有此条文，经协调后两院同意，指示美国国防部长在与其他联邦部门和机构协调后，在法案生效后180天内就美台供应链安全合作向国会提交报告。另就香港问题，该法案内容包括禁止向香港警察出口管制国防物品和服务、管制军需品，并重申要制裁损害《中英联合声明》的人士等内容。