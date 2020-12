“再干四年”- 美国亲特朗普选民的口号

美国2020年大选的投票早已结束,但有关选举结果的争议对寻求连任的现总统特朗普而言仍是剪不断,理还乱。亲特朗普的美国选民则无畏Covid-19疫情,继续大规模集会以示声援。

在美国选举人团即将于2020年12月14日周一开会,投票确立美国下届新总统和副总统的前夕,支持特朗普的部分美国选民周六在华盛顿集会游行,并与反特朗普的民众发生冲突。

据本台RFI记者Loubna.A星期天(2020年12月13日)发自纽约的报道,数以千计的特朗普选民,周六走在美国首都华盛顿的街头,路线是从国会大厦(别称国会山庄- Capitole)至国家广场(National Mall)。

特朗普选民依然拒绝口罩

周六来自游行现场的描述显示,熙熙攘攘的示威者,人数虽然不如上个月亲特朗普选民的第一次大集会,但大多数人都没有戴口罩。游行者头顶标有“让美国再次伟大”口号的红色鸭舌帽。人群中,有人举着印有特朗普头像的旗帜和一些加盟的旗帜。游行队伍呼喊的口号则是 « Four more years » (再干四年)和 « stop the steal ! » (停止偷窃)。这已成为亲特朗普美国人如今在此类集会时的通用口号。尽管,缺乏证据,但他们深信本次总统选举被大规模的作弊行为玷污。

示威人群里,可以看到与白人至上主义者有关联的极右组织Proud Boys(骄傲男孩)的成员。他们中有人想要与反特朗普的示威者斗殴。警察不得不介入,分开人群。有十人被捕。

总部在美国的极右组织”骄傲男孩”成员支持现总统特朗普, 摄于2020年12月12日 Des membres des Proud Boys se préparent à manifester à Washington, en soutien au président Donald Trump, le 12 décembre 2020. © REUTERS - JIM URQUHART 路透社

周六的亲特朗普游行,发生在美国联邦最高法院刚刚否决了一项就总统选举结果提出争议的上诉之后。由于缺乏确凿证据支持选举存在大规模舞弊的指控,特朗普阵营在全美各地提出五十多项上诉,绝大多数都已放弃,或遭法院拒绝。不过,特朗普总统通过«推特»( Twitter)感谢其选民的支持。

拜登待美国选举人团确认

本台RFI纽约记者分析认为,美国选举人团应该会在预计于12月14日周一召开的会议中正式确定拜登当选美国新总统。