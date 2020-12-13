华尔街日报刊文呼吁勿忘香港自由斗士，彭斯等政要发推要求港府释放黎智英

香港壹传媒集团创办人黎智英遭港府收押后，《华尔街日报》发表该报编辑委员会题为“香港的自由斗士”评论文章，指出，中国仍持续逮捕、惩罚勇敢的香港自由斗士，全球不应忘记他们。近日，副总统彭斯等美国政要连续发推，要求港府释放黎智英。

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《华尔街日报》的文章指出，香港警方11日以《港区国安法》指控黎智英勾结外国势力危害国家安全罪，但黎智英真正的“犯行”是批评北京政府并支持外国予以制裁，因为北京损害中英联合声明允诺的香港自治。

除了黎智英，《华尔街日报》也提到香港民运人士梁颂恒赴美国寻求庇护。梁颂恒2016年当选香港立法会议员，但在北京压力下，被取消议员资格。他因支持香港自决，成为北京《港区国安法》锁定的目标。

《华尔街日报》写道：未来拜登政府的准国安顾问苏利文（Jake Sullivan）发推文表达自己对香港当局逮捕异议人士的忧心，说他已准备好“帮助受迫害者寻找安全避风港”。《华尔街日报》认为这是好的迹象，美国应该发给这些人签证和绿卡。

另据报道，美国多名政要分别发推文，要求港府释放黎智英。副总统彭斯的推文加上了“#FreeJimmyLai”（释放黎智英）的标签，并配上他去年在白宫会见黎智英的照片。国务卿蓬佩奥发文要求撤销控罪立即释放黎智英。参议员卢比奥在推特发文，要求“必须撤销相关控罪”。参议员斯科特11日致函香港行政长官林郑月娥，要求她释放前香港众志成员黄之锋、壹传媒创办人黎智英等人。斯科特写道：“你让香港人民失望，若你再不开始为港人所被允诺的自由奋斗，历史将会对你做出严厉的批判。”