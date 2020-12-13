欧盟敦促中方释放被拘彭博社雇员，张展和陈秋实等公民记者

彭博社驻北京分社中国籍员工范若伊（Haze Fan）日前被北京国安部门逮捕和拘留后，欧盟12月12日呼吁中国当局释放所有因为参与新闻报道而遭逮捕和拘捕的记者和公民。

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就范若伊事件，欧盟外交与安全政策发言人马斯拉里（Nabila Massrali）通过声明表示，“我们希望中国当局在必要时给予她医疗援助，迅速与她选择的律师联系，并与她的家人联系。”

声明称，“今年还有其他的中国记者或公民在从事报道后失踪，或被拘留或受骚扰。其中包括报道新冠肺炎事件的张展、陈秋实和方斌。”马斯拉里指出，“所有因报道活动而被逮捕和拘留的人士都应立即释放。”

声明提到，驻华外国记者俱乐部(FCCC)今年3月2日发布的题为“控制、停止、删除。驱逐威胁下在中国的报道”报告中，指出了在中国报道条件的持续下降。该报告指，在中国工作的外国记者经历了被驱逐、吊销资格、拒签、限制签证延期等情况。

马斯拉里强调，欧盟坚定地致力于维护媒体自由和多元化，以及信息权和持有意见的自由。她续指，各国有义务尊重、保护和促进见解和言论自由的权利，必须采取积极步骤，促进记者和其他媒体成员的安全环境，使他们能够独立开展工作，不受不当干扰，不担心暴力或迫害。

彭博社日前报导指，范若伊7日于其家中遭便衣官方人员押走。北京当局的说法是，范因“涉嫌危害国家安全”而被捕。此前，官媒中国环球电视网（CGTN）澳洲籍主播成蕾于8月被捕，同样被控类似罪名，即“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”。而成蕾被捕至今，仍下落不明。