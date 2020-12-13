歐盟敦促中方釋放被拘彭博社僱員，張展和陳秋實等公民記者

彭博社駐北京分社中國籍員工範若伊（Haze Fan）日前被北京國安部門逮捕和拘留後，歐盟12月12日呼籲中國當局釋放所有因為參與新聞報道而遭逮捕和拘捕的記者和公民。

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就範若伊事件，歐盟外交與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）通過聲明表示，“我們希望中國當局在必要時給予她醫療援助，迅速與她選擇的律師聯繫，並與她的家人聯繫。”

聲明稱，“今年還有其他的中國記者或公民在從事報道後失蹤，或被拘留或受騷擾。其中包括報道新冠肺炎事件的張展、陳秋實和方斌。”馬斯拉里指出，“所有因報道活動而被逮捕和拘留的人士都應立即釋放。”

聲明提到，駐華外國記者俱樂部(FCCC)今年3月2日發布的題為“控制、停止、刪除。驅逐威脅下在中國的報道”報告中，指出了在中國報道條件的持續下降。該報告指，在中國工作的外國記者經歷了被驅逐、吊銷資格、拒簽、限制籤證延期等情況。

馬斯拉里強調，歐盟堅定地致力於維護媒體自由和多元化，以及信息權和持有意見的自由。她續指，各國有義務尊重、保護和促進見解和言論自由的權利，必須採取積極步驟，促進記者和其他媒體成員的安全環境，使他們能夠獨立開展工作，不受不當干擾，不擔心暴力或迫害。

彭博社日前報導指，範若伊7日於其家中遭便衣官方人員押走。北京當局的說法是，範因“涉嫌危害國家安全”而被捕。此前，官媒中國環球電視網（CGTN）澳洲籍主播成蕾於8月被捕，同樣被控類似罪名，即“涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動”。而成蕾被捕至今，仍下落不明。