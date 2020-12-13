美当局向亨特·拜登发出传票 索要与二十多个实体信息，涉及乌中交易

自华盛顿方面消息，据一位熟悉美国司法部对当选总统拜登的儿子进行调查的人士透露，向亨特·拜登（Hunter Biden）索取文件的传票要求他提供与二十多个实体有关的信息，其中包括他在乌克兰和中国等地的商业往来。

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美联社12月12日报导指，检方8日向亨特·拜登发出的传票范围之广，凸显了调查人员正以广泛的角度审查拜登之子的国际商业活动和财务状况。特别是亨特·拜登与乌克兰天然气公司布利斯玛（Burisma ）的关系，长期以来一直困扰着拜登的政策工作和政治抱负。目前还不清楚亨特·拜登在布利斯玛的工作是否是联邦调查的核心部分，还是检察官只是在寻求有关他近年来所有收入来源的信息。

消息人士未获授权公开讨论美国司法部门正在进行的调查，是在匿名的情况下向美联社透露的相关消息。亨特·拜登的律师乔治-梅西雷斯（George Mesires）没有立即回复电话质询，拜登过渡团队的发言人也拒绝评论。此前，亨特·拜登9日证实，他的税收正在接受联邦调查。这一披露正值拜登进行人事提名的微妙时刻，他正在组建新政府的内阁人选，并将很快决定他对未来司法部长的提名。而司法部将是接下来继续相关调查的责任部门。

除了与乌克兰有关的信息索取要求外，传票还要求亨特·拜登提供有关他在中国的商业交易和其他金融交易的信息。据了解，美国检方的这项调查是在2018年启动的，也就是拜登宣布竞选总统的前一年。两位知情人士告诉美联社记者称，在调查中，联邦检察官还一度在审查亨特·拜登潜在的洗钱行为。综合消息显示，美司法部门对拜登家族已知有4项调查。

除了特拉华州检方对亨特·拜登的税务调查外，纽约州联邦调查人员还对他的外国关系，及可能存在的洗钱行为进行调查。此外，宾夕法尼亚州检方也在调查一家已破产的美国医疗保健公司与拜登弟弟，詹姆斯·拜登（James Biden）的关系。另据《纽约时报》报导指，宾州匹兹堡检方还在对特朗普总统律师朱利安尼提供的相关信息展开调查，包括对亨特·拜登和拜登家族的贪腐指控。

特朗普近日也在推特上痛批自己任命的司法部长巴尔（William Barr），因为据《华尔街日报》和美国有线电视新闻网（CNN）报导，巴尔今年稍早即掌握亨特·拜登因税务遭到调查，后者因选前司法不得介入大选的惯例为由却没让消息于11月大选前曝光。此外，按司法部规则，任命以至撤换特别检察官的决定，都要由司法部长作出，总统无权直接过问。

共和党籍参议员汤姆·科顿(Tom Cotton)星期四曾公开呼吁，美国司法部应在明年1月20日拜登就职典礼前，任命一位特别检察官以对拜登家人的相关指控进行调查。