英国四艘海军巡逻舰艇待命护渔 法官员调侃：英国人保持冷静，继续前行

英国国防部12月12日介绍指，为应对可能出现的无协议脱欧情景，英国海军的四艘巡逻舰艇已经进入待命状态，准备保卫英国的捕鱼水域。

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路透社当天援引一名英国国防部发言人的话称，“国防部已经进行了周密的计划和准备，海军将保证（脱欧）过渡期结束时国家在各种情形下的防务无虞。”据悉，进入待命状态的四艘巡逻舰舰长80米，具备拦截进入英国专属经济区的欧盟渔船的能力。英国的专属经济区最远可到达离海岸320公里处。《卫报》此前则报道称，英海军将先把四艘巡逻舰中的两艘派入专属经济区海域，剩余的两艘则出于待命状态，可随时出动。

由于英欧双方尚未达成有关双边未来贸易关系的协定，在今年12月31日脱欧过渡期结束后，英国有可能走向无协议脱欧。在目前的过渡安排下，欧盟一方的渔船在31日前可以进入英国水域捕鱼，但之后前景不明，这有可能引发双方渔船发生海上冲突。英国军方的举动已引起国内外的批评。保守党议员托比亚斯（Tobias Ellwood）表示，“这（派遣军舰）可能导致本来就任务繁重的海军不得不因渔权而与北约盟友发生对峙，我们的对手们看到这个一定很开心。”

曾担任欧洲议会脱欧指导小组主席的现任欧洲议会议员，比利时前首相伏思达（Guy Verhofstadt）亦通过推特评论称，“炮艇护鱼！这真的是人们投票的结果吗？我们是你们的盟友和伙伴，不是你们的敌人!”在渔权问题上一直态度较强硬的法国总统府的一名官员，则引用二战时英国著名的战时口号调侃称，请英国人“保持冷静，继续前行（Keep calm and carry on）”。

据英国广播公司（BBC）11日报导，英欧双方领导人均警告称，目前来看在13日达成脱欧过渡期后的贸易协议“不太可能”。英国首相约翰逊指出，欧盟需要对捕鱼权和公平竞争规则这些主要分歧问题作出“重大改变”，而欧委会主席冯德莱恩亦表示，目前看无协议是这场“艰难会谈”的最可能结局。

此外，《星期日泰晤士报》引述消息报导指，英方官员警告国内各大超市，应为一旦谈判破裂触发恐慌性抢购，食品要预备足够存货，药物、医疗器材及疫苗供应商预备好足够应付6星期的存货。