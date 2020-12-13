華爾街日報刊文呼籲勿忘香港自由鬥士，彭斯等政要發推要求港府釋放黎智英

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭港府收押後，《華爾街日報》發表該報編輯委員會題為“香港的自由鬥士”評論文章，指出，中國仍持續逮捕、懲罰勇敢的香港自由鬥士，全球不應忘記他們。近日，副總統彭斯等美國政要連續發推，要求港府釋放黎智英。

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《華爾街日報》的文章指出，香港警方11日以《港區國安法》指控黎智英勾結外國勢力危害國家安全罪，但黎智英真正的“犯行”是批評北京政府並支持外國予以制裁，因為北京損害中英聯合聲明允諾的香港自治。

除了黎智英，《華爾街日報》也提到香港民運人士梁頌恆赴美國尋求庇護。梁頌恆2016年當選香港立法會議員，但在北京壓力下，被取消議員資格。他因支持香港自決，成為北京《港區國安法》鎖定的目標。

《華爾街日報》寫道：未來拜登政府的准國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）發推文表達自己對香港當局逮捕異議人士的憂心，說他已準備好“幫助受迫害者尋找安全避風港”。《華爾街日報》認為這是好的跡象，美國應該發給這些人簽證和綠卡。

另據報道，美國多名政要分別發推文，要求港府釋放黎智英。副總統彭斯的推文加上了“#FreeJimmyLai”（釋放黎智英）的標籤，並配上他去年在白宮會見黎智英的照片。國務卿蓬佩奧發文要求撤銷控罪立即釋放黎智英。參議員盧比奧在推特發文，要求“必須撤銷相關控罪”。參議員斯科特11日致函香港行政長官林鄭月娥，要求她釋放前香港眾志成員黃之鋒、壹傳媒創辦人黎智英等人。斯科特寫道：“你讓香港人民失望，若你再不開始為港人所被允諾的自由奮鬥，歷史將會對你做出嚴厲的批判。”