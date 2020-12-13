遵循白宫限制措施 纳斯达克将剔除4家中国公司

美国纳斯达克指数12月11日发布消息称，将把四家中国建筑和制造业公司的股票从纳斯达克指数中除名，以回应美国特朗普政府限制购买这些公司股票的命令。

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纳斯达克在一份声明中表示，这些公司包括中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中车股份有限公司和中芯国际股份有限公司。这些公司在纳斯达克交易所未交易的证券将于12月21日从两大股指中移除。白宫于上个月发布行政命令，从2021年11月开始禁止美国投资者购买被列入“黑名单”公司的证券。特朗普政府称，这些公司与中国军方有关联。

指数提供商明晟指数（ MSCI Inc ）的一位发言人周五通过电子邮件表示，该公司已与客户就可能发生的变化进行了沟通，并将很快就“任何必要的变化”进行沟通。此前，富时罗素指数（FTSE Russell）4日表示，鉴于白宫的决定，将删除8家中国公司的股票。

标普-道琼斯指数（S&P Dow Jones Indices）10日宣布，将在本月21日上市之前，从所有股票指数中移除包括杭州海康威视数字技术有限公司在内的10家公司的内地上市A股、香港上市H股和美国存托凭证（ADR）。

分析人士指出，指数提供商的步骤显示了美国投资的实际影响。美国投资人经常将他们的中国股票放在基于广泛指数的被动型产品中。一位发言人说，被纳斯达克除名的四家中国公司是白宫名单上仅有的出现在纳斯达克指数上的四家公司。纳斯达克领导人没有立即发表进一步置评。