遵循白宮限制措施 納斯達克將剔除4家中國公司

美國納斯達克指數12月11日發布消息稱，將把四家中國建築和製造業公司的股票從納斯達克指數中除名，以回應美國特朗普政府限制購買這些公司股票的命令。

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納斯達克在一份聲明中表示，這些公司包括中國交通建設股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國中車股份有限公司和中芯國際股份有限公司。這些公司在納斯達克交易所未交易的證券將於12月21日從兩大股指中移除。白宮於上個月發布行政命令，從2021年11月開始禁止美國投資者購買被列入“黑名單”公司的證券。特朗普政府稱，這些公司與中國軍方有關聯。

指數提供商明晟指數（ MSCI Inc ）的一位發言人周五通過電子郵件表示，該公司已與客戶就可能發生的變化進行了溝通，並將很快就“任何必要的變化”進行溝通。此前，富時羅素指數（FTSE Russell）4日表示，鑒於白宮的決定，將刪除8家中國公司的股票。

標普-道瓊斯指數（S&P Dow Jones Indices）10日宣布，將在本月21日上市之前，從所有股票指數中移除包括杭州海康威視數字技術有限公司在內的10家公司的內地上市A股、香港上市H股和美國存托憑證（ADR）。

分析人士指出，指數提供商的步驟顯示了美國投資的實際影響。美國投資人經常將他們的中國股票放在基於廣泛指數的被動型產品中。一位發言人說，被納斯達克除名的四家中國公司是白宮名單上僅有的出現在納斯達克指數上的四家公司。納斯達克領導人沒有立即發表進一步置評。