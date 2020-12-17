美军海上力量联合发布新海洋战略：将目光投向中国

美国海军、海军陆战队和海岸警卫队12月27日联合发布了它们迄今为止最明确的论点，即美军方需要采取什么准备来对抗中国， 着重不仅是在未来的假设情景中应采取的措施，而是针对现在发生在海上的日常竞争中。

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据美国海军研究协会新闻(USNI News)周四报导指，美国海军作战部长与海军陆战队和海岸警卫队的指挥官签署了一项三军海上战略报告，即《海上优势；以综合全域海军力量取胜》。该报告被指是自2015年美军方发布的《21世纪海上力量合作战略》以来的首次重要报告。报告指出，美军海上三大力量目前需要共同努力，为与中国的高端战争作准备，但同样重要的是，它们需要一个战略和正确的工具来应对中国军方目前正在进行的日常竞争，有时被称为“灰色地带行动”。

该战略报告指责，中国攻击军事和民用网络；派出伪装成民用船只的海军辅助部队；将南海有争议的岛屿和岩层军事化；建立战略、太空、网络、电子和心理战能力；在经济上向小国施压，要求它们在海上战略要地建立海外物流和基地基础设施。报告称，中方的这些活动已经持续多年，但美军还没有很好的定位来进行探讨或反制。

报导称，新战略着眼于竞争、危机和冲突的整个连续体，并详细研究了美海上三军如何在每个阶段发挥作用，以及它们需要哪些新工具和新概念才能取得成功。文件首先阐述了主要问题，“《海上优势》是一项三军海事战略，重点关注中国和俄罗斯这两个对这个全球和平与繁荣时代最重要的威胁。我们优先考虑与中国的竞争，因为中国的经济和军事实力不断增长，侵略性不断增强，并表现出主导其地区海域、重塑有利于自己的国际秩序的意图。除非中国选择作为一个负责任的利益攸关方行事，而不是炫耀其权力以促进其独裁利益，否则它是对美国、我们的盟友以及所有支持自由和开放制度的国家的最全面威胁。”

美海军作战部长布雷斯韦特（Kenneth J. Braithwaite）在报告前言向“美国人民”写道，“我们的海上联合部队在第二次世界大战中取得胜利已经75年了。每一位水手、海军陆战队员和海岸警卫队队员都发挥了自己的勇气和力量，在海面上、海底和天空中占据了主导地位，将力量投射到海外，同时保护了国内的海岸。这也需要海军内部、联合部队和整个工业基地以前所未有的规模进行创新和合作。我们赢得了战争的胜利，并从那时起一直并肩作战，保护和平，为我们的国家、我们的盟友和世界带来了巨大的利益。”

布雷斯韦特称，“正如以下数页所详述的那样，基于规则的国际秩序再次受到攻击。我们必须作为一个统一的海军部队做好准备，以确保我们能够应对挑战。穿着我们制服的男男女女都准备好了，有决心，有奉献精神。以荣誉、勇气和承诺来服务。作为领导人，我们有责任确保他们做好准备、配备好装备、接受好训练，以便在长期战略竞争中取胜，赢得任何可能的战斗，并维护未来的和平。”

他续称，“该战略详细说明了我们各部长官共同设计的方向。它是一个支持我们的人员、盟友和合作伙伴的强烈信号，同时也是一个警示。对任何潜在的敌人发出警告。我们现在是、将来也将永远是一支力量-- ‘永远的堡垒’、‘永远的忠诚’、‘永远的伙伴’--永远强大、永远忠诚、永远准备好保护和捍卫美国，在全天候和全世界。”